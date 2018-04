YOĞUN TALEP VAR

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Sanat Merkezi, fiziki yapısının engellilere uygunluğuyla da dikkat çekiyor. Tüm engellilerin kolaylıkla yararlanabildiği merkezde; down sendromlular, Çini Atölyesinde kurs görmeye başladı. Down Sendromlular Derneği tarafından yapılan organizasyonla 4 down sendromlu genç, Çini Sanatıyla tanıştı. Çini tabaklarına süsleme yapan gençler, yeni bir sanatla tanışmanın heyecanını yaşadılar. Gençlerin, Çini Kursuna devam edecekleri öğrenildi.

Sanat Merkezi’nin üst ve alt katlarındaki atölyelere de asansörle ulaşılabiliyor. Böylelikle ortopedik engelliler dahil olmak üzere tüm engel gruplarındaki vatandaşlar, Sanat Merkezi’ndeki 30’u aşkın atölyede etkinliklere katılabiliyorlar.