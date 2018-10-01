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Yine akraba kavgası

Malatya'da 2 akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yine akraba kavgası

Malatya'da 2 akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:13
Yine akraba kavgası

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta bir düğüne katılan ve akraba oldukları öğrenilen M.A.D. ile V.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada V.A.'yı (34) bacağından silahla vuran M.A.D. olay yerinde kaçtı.

2 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı V.A., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan bulurken, kaçan M.A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AkrabaAkraba KavgasıMalatyaSarıcıoğlu Mahallesi
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