Yılmaz Adaylığını Açıkladı

Mehmet Hanifi Yılmaz, yaptığı açıklamada,'' 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaşanan krizde desteğimi belirtmek adına, Malatya ak parti gençlik kollarına üye oldum. Üyeliğim aktif halde devam etmektedir, gerek genç sıfatıyla, gerekse iş hayatım, meslek hayatım, aile hayatımdan edindiğim tecrübelerle, her Türk vatandaşı gibi, ülke sevdam, millet sevdam ile aşk ile coşku ile mertçe vatanıma yurduma katkı sunmak adına ,taşın altına el koymak, beynimizi ve bedenimizi siper ederek ,serden geçip yardan geçmez bu gönül ile en azından bir parça yükünü alabilmek için adayım'' ifadelerine yer verdi.

MEHMET HANİFİ YILMAZ KİMDİR ?

1984 yılında Malatya'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası 2006 yılında Malatya meslek yüksek Okulu'nu 2008 yılında Anadolu Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Malatya'da ikamet etmeye devam Eden Mehmet Hanifi Yılmaz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik görevini yapmaya devam ediyor.

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com