Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor. 

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
25 Şubat 2018 Pazar 11:50
YILLARA MEYDAN OKUYOR

Arapgir ilçesinde Serge Mahallesinde bulunan, 1996 yılında 500 yaşında olduğu saptanarak "Anıt Ağaç" ilan edilen Çınar ağacı halen devasa görünümü ve ihtişamı ile dimdik ayakta.
Arapgir Kalesine yakın, Eskişehir vadisine hakim bir noktada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları'nı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak koruma altına alınan 500 yıllık çınar ağacını yerli ve yabancı onlarca turist görmek için bölgeye geliyor.
Malatya'da bilinen en yaşlı ağaçlardan biri olan çevresinde kaynak sularında bulunduğu asırlık çınar ağacı yıllara meydan okuyan ihtişamı ve heybetiyle görenleri hayrete düşürüyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyanın Arapgir Ilçesi500 Yıllık Tarihi çınar AğacıYıllara Meydan OkuyorBusabahMalatyahaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Malatya Kongresi yapıldı
AK Parti Malatya Kongresi yapıldı
İtfaiyeden kurtarma operasyonu
İtfaiyeden kurtarma operasyonu
UNUTMADI
UNUTMADI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim