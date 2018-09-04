Yıllara meydan okuyan Tellal Pazarı yoksulların umudu

Artan döviz kuru ve yükske fiyatlara inat her daim ucuz olan pazarda 30 yıldır esnaflık yapan Recep Şentekin, “Malatya’nın yerlisi buraya gelmiyor, gelenler ise köyden gelen vatandaşlar ile ilimizde misafir olan Suriyeliler” dedi.

Pazarda fiyatların dışarıya göre çok düşük olduğunu belirten Şentekin, “Özellikle Malatya’ya ilk kez gelen Suriyeliler burada alışveriş yapıyorlar, eşyaları olmadığı için tellal pazarını tercih ediyorlar. Burada fiyatlarımız çok uygun diyebilirim” ifadelerine yer verdi. Hafta sonları pazarın daha da yoğun olduğunu kaydeden Şentekin, “Kimisine parayla, bazılarına da para almadan eşya veriyoruz. Türkiye’de dış güçler tarafından dolar yükselmesinden dolayı zarar eden iş yerler var ama dolar bizi hiç etkilemiyor, kısacası bizim dolarla işimiz hiç olmuyor. Doların bize ne faydası var nede zararı var. Buradan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum bizleri ziyaret ediyorlar ve bizim sorunlarımızla sıkıntılarımızla ilgileniyorlar” şeklinde konuştu.

Dışarıdan 100 TL’ye alınabilecek bir ayakkabının ikinci elinin 15 TL’ye alınabileceğini ifade eden Şentekin, “Az kullanılmış ayakkabılara bir nevi makyaj yapıyoruz" İfadelerine yer verdi.

Tellal Pazarı esnaflarından Abdullah Karakaya ise yıllardır pazarda esnaflık yaptığını dile getirerek, “Eskiden müşteri çoktu, şimdi fazla yok diyebilirim. Satışlarımız iyi diyelim ki iyi olsun. Dolarda yükselme var ama bizi fazla ilgilendirmiyor. Biz millet olarak Türk paramıza bakacağız ve onunla alışveriş yapacağız. Dış güçler tarafından Türkiye karşı oyun oynanıyor, bizlerin Suriye gibi olmasını istiyorlar. Millet olarak bizlerin birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor, o zaman dolar nasıl düşüyor herkes görür” diye konuştu.

Karakaya, Tellal Pazarı’nın bir zamanlar Malatya’da çekilen ünlü dizilere de kıyafet temin ettiğini söyledi. Tiyatro ve sinema oyuncularının kendilerine gelerek kıyafet aldıklarını ifade eden Karakaya, “Dizi çekimlerine kostüm verdik. Dumanlı yol dizisine, Dilan, Aşkına Eşkıya dizilerine kostüm temin ettik. Sanatçı Alişan geldi, yönetmen Gani Rüzgar Şavata’ya da burada kostüm verdik” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com