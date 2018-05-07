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Yıldırım Annesini Kaybetti

Evkur Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın annesi Nermin Yıldırım hayatını kaybetti.

Yıldırım Annesini Kaybetti

Evkur Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın annesi Nermin Yıldırım hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:21
Yıldırım Annesini Kaybetti

E.Y. Malatyaspor'unbaşarılı futbolcusu Murat Yıldırım'ın bir süredir Hollanda'da kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım bugün hayatını kaybetti. Annesinin durumunun kötüye gitmesi üzerine acilen Hollanda’ya giden tecrübeli oyuncu, burada kötü haberi aldı. .

Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacağı açıklanan Murat Yıldırım’ın annesinin defin işlemleri için Hollanda’dan memleketi Çorum’a geçeceği ifade edildi.

E.Y. Malatyaspor Kulübü de Murat Yıldırım için kulübün resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORMurat YıldırımNermin Yıldırım
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