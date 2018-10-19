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Yıkılacak mı, Yapılacak mı?

Malatya’nın yakın tarihi baz alındığında kent için kimlik özelliği kazanan yerlerinden birisi Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu şimdilerde boşta bekliyor. Çöşnük Mahallesi’nde bulunan ve gün geçtikçe kent adına popülaritesini kaybeden yurt, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bekletiliyor. Üzerinde bulunduğu caddede ekonomik bir sirkülasyon oluşturan yurdun kapatılmasından sonra bahsi geçen noktada sessizliğin hakim olduğu görülüyor. Esnaf iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, yurdu geri istedi.

Yıkılacak mı, Yapılacak mı?

Malatya’nın yakın tarihi baz alındığında kent için kimlik özelliği kazanan yerlerinden birisi Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu şimdilerde boşta bekliyor. Çöşnük Mahallesi’nde bulunan ve gün geçtikçe kent adına popülaritesini kaybeden yurt, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bekletiliyor. Üzerinde bulunduğu caddede ekonomik bir sirkülasyon oluşturan yurdun kapatılmasından sonra bahsi geçen noktada sessizliğin hakim olduğu görülüyor. Esnaf iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, yurdu geri istedi.

19 Ekim 2018 Cuma 14:59
Yıkılacak mı, Yapılacak mı?

Malatya’da ciddi oranda bir öğrenci kapasitesi bulunuyor. Turgut Özal Üniversitesinin de kurulmasıyla birlikte öğrenci sayısı artarken ve daha da artması beklenirken, öğrencilerin kalacak yer sıkıntısını çözmek için Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışmalarına devam ediyor. Malatya’da bulunan yurtların en popüler olanı ise hiç şüphesiz Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu idi… Şimdilerde boş olarak duran bu yurdun vehameti merak ediliyor.

DEPREME DAYANIKSIZ

1985 yılından beri Malatya'da hizmet vermeye başlayan ve yıllardır Malatya'da yurt binası olarak hizmet veren BattalgaziErkek Öğrenci Yurdudepreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu dönem öğrenci almadı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Orayı eski bir yurt olduğu için ve deprem sıkıntısı, deprem riski sorunu taşıdığı için bakım ve onarıma alınması gerekiyordu. O açıdan büyük ihtimal deprem güçlendirilmesi yapılacak ya da yıkılacak, henüz belli değil” dedi.

Uzun yıllar ÇöşnükMahallesiMehmetBuyruk Caddesi'nde hizmet verenBattalgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaklaşık bin 300 civarında öğrenci ikametgah ediyordu. 1985 yılında hizmet vermeye başlayan bina 33 yıldan beri hizmetteydi. Şimdilerde öğrenci seslerinden uzakta, sessizliğe bürünen bina ya yıkılacak, yerine yeni bir yurt binası yapılacak ya da depreme dayanıksız olduğu için deprem güçlendirilmesi yapılacak.

“YIKILIP YENİSİ YAPILABİLİR”

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu faaliyette değil. Oranın eski bir yurt olduğu için, deprem sıkıntısı, deprem riski sorunu taşıdığı için bakım ve onarıma alınması gerekiyordu. O açıdan büyük ihtimal deprem güçlendirilmesiyapılacak. Onun için Müdürlüğümüz tarafından boşaltıldı orası. Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu bu dönem boşaltıldı. Yıkılıp yenisi de yapılabilir ama buna Genel Müdürlüğü karar verir. Bu konuyla ilgili henüz net bir şey yok; ya yıkılacak yenisi yapılacak ya da deprem güçlendirilmesi yapılacak” sözlerini kaydetti.

1985'TEN BERİ HİZMET VERİYOR

Kayhan, “O bina 1985' den beri hizmet veriyor ama kurulduğunda hep yurt değildi, başka kurumlar da kullandı. Daha sonra KYK'ya verildi. Bugüne kadar kullanılıyordu, sadece bu dönem öğrenci almadı. Orada barınan öğrencilerde yeni yapılan yurda gönderildi. Yeni yapılan yurtlara dağıtıldı. Şu anda hiç dışarıda kalan öğrencimiz yok. Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdu bin 500 kişi kapasiteliydi ama ortalama bin 200 – bin 300 kişi kalıyordu. Yeni yapılan yurt ise bin 612 kişilik” şeklinde konuştu.

MUHTAR KONUŞTU

Mahalle sakinleri adına konuşan Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç, “Bu binalar yurt olarak kalabilir, başka bir kuruma verilebilir” diye konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 19.10.2018 15:13
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