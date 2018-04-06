YETKİLİLERE ‘ŞAFT’ ÇAĞRISI

Kayısı bahçelerinde ilaçlama sezonundan dolayı çeşitli kazaların olması ve bu kazaların bazılarında ağır yaralanma hatta ölümlerin meydana gelmesi tepkilere neden oldu. Bu kazaların bazılarının şaft milinden kaynaklandığını ileri süren ve bu konuyla ilgili de bir basın açıklaması yapan Kuluncak Ziraat Odası Başkanı Hasan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

İlaçlama sezonu olması dolayısıyla önemli bir konuyu dile getirmek istediğini ifade eden Başkan Yıldırım, bölgede şaft kazalarının meydana geldiğini ileri sürdü.

KILIF İÇERİSİNDE DÖNME

Bu kazalarının çoğunun çiftçilerin eğitimsizliği ve ilaçlama makinelerindeki eksikliklerden kaynaklandığını savunan Başkan Yıldırım, “Bunu da ilaçlama makinelerdeki eksikler kadar çiftçilerimizdeki eğitim eksikliklerinden de kaynaklanmaktadır. Özellikle şaft üretici firmalar şaftlara zincirli halatlar takmakta. Çiftçilerimiz de bu halatları belli noktalara sabitleyerek şaft milinin plastik kılıf içerisinde dönmesini sağlamaktadır. Bu şekilde kısa süre içerisinde metal aksamlar, metal mil, şaft mili plastik aksamın aşınmasına ve şaftların toplanmasına teknik olarak neden olmaktadır. Şaftların problem olan mafsal kısımları, baş kısımları açığa çıkmaktadır. Kullanıcıların giysilerini sararak fermuarı çekilmeyen veya sarkık durumda bulunan elbiseleri şaftlara sarılarak ciddi kazalara maddi ve manevi hasarlara neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

ESAS TEHLİKE

Taleplerini de dile getiren Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bizim talebimiz bu zirai makinelerin zirai mücadele konvektörlerinin teknik elemanlar kontrolünde satılması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın böyle bir talimatnamesi de var. Normalde teknik personel olmayan zirai ilaçlama makineleri satabilme yetki belgesi olmayanları satılmaması gerekiyor. Çevremize baktığımızda bakkal dükkânlarında dahi zirai mücadele aletleri satılır hale gelmiş durumda. Bu durumda riskleri beraberinde getirmektedir. O durumda olan insanlar ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni olmayan arkadaşlar satış elemanı olarak bunun kullanımına uygun bir şekilde açıklayamıyorlar. Diğer yandan üretici firmalar sabit bir şekilde makinelerin üzerinde huni şeklinde sabit koruyucular vardır. Bu koruyucuları Tarım Bakanlığı cihazları test ettiğinde test esnasında mükemmel bir şekilde sunuyorlar. Daha sonra satış esnasında yeterli denetimler olmadığından dolayı bu kılıfların satılan birçok makinede yer almadığını görüyoruz. Şaftların üzerinde olsa dahi sabit olacak. Satılan makinelerdemakine ve pompa üzerinde koruyucu plastiklerin olmadığını görüyoruz. Esas tehlike olan kısmı baş taraflarıdır. Bunların yetkililer tarafından denetlenmesini istiyoruz. Çünkü burada meydana gelen kazalar maddi manevi ve can kayıplarına oluşan kazalar meydana geliyor.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi