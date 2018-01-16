YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Tokluca Mahallesi’nde bulunan Osmanlı dönemi mezarları, bugün de hala mezarlık olarak kullanılan alanda yer alıyor. Mezarların yapıldığı dönemde dikildiği tahmin edilen meşe ağacının altında bulunan Osmanlı mezarlarının birçoğu bakımsızlıktan parçalanmış durumda.Tokluca Mahallesinin 45 yıllık Muhtarı Bayram Şahin yaptığı açıklamada, mezarların koruma altına alınması için gerekli yerlere başvurduklarını, kendilerine dönüş yapılmasını beklediklerini söyledi.

YETKİLİLERDEN BURAYA EL ATMALARINI BEKLİYORUZ

Üzerlerindeki yazılardan ve taşların durumundan mezarların oldukça eski olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Muhtar Bayram Şahin “Ben Tokluca Mahallesi’nin 45 yıllık muhtarıyım. Kendimi bildim bileli burası mezarlık ve burada Osmanlı mezarları bulunuyor. Bir ara taşların üzerindeki yazıyı birisi okumuş ve mezarların çok eski olduğunu söylemişti” diye konuştu.Muhtar Şahin, mezarlıktaki meşe ağacının da en az bin yaşında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Mezarlığın başındaki ağacın yaşının en az bin yıllık olduğunu tahmin ediyoruz, daha büyük de olabilir. Bu mezarlıklar oldukça önemli ve bizim tarihimizdir. Burada tarihi mezarlar olduğunu ilettim, bize dönüş yapılmasını bekliyoruz. Tabi bu mezarlar koruma altına alınarak, korunmalı. Görüyorsunuz birçoğu kırılmış ve dağılmış durumda. Yetkililerden buraya el atmalarını istiyoruz.”