Yetkililerden Acil Düzenlemeler Bekliyorlar

Hükümetten sendika olarak taleplerini dile getiren SİME-SEN Malatya Yeşilyurt Merkez İlçe Temsilcisi Abuzer Akkanat, “Yardımcı Hizmet Sınıfı (YHS) kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı’na (THS) dönüştürülmesi konularında da yetkililerimizden acil düzenlemeler beklemekteyiz” DEDİ.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Malatya Yeşilyurt Merkez İlçe Temsilcisi Abuzer Akkanat, BUSABAH gazetesine konuşarak taleplerini yineledi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Akkanat, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa göre istihdam edilen sivil memurların; çalışma hayatında karşılaştıkları sıkıntılar ve sorunların giderilmesi, yaşamış oldukları hak kayıplarının bir an önce karşılanması için yetkililerden acil düzenlemeler beklediklerini söyledi.

EK GÖSTERGE RAKAMLARI OLUŞTURMAKTA

Emeklilik yaşına da dikkat çeken Başkan Akkanat, şunları kaydetti:

“Büro Hizmetleri, Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Eğitim hizmetleri gibi hemen her alanda çalışan sivil memurlar sendikal faaliyet alanı bakımından büro ve bankacılık hizmet kolunda yer almaktadır. Kurumsal bütünlük ve verilen hizmetin hassasiyeti bakımından Savunma ve Güvenlik İş Kolunda, kurum içinde işçi sendikası olarak örgütlenmiş TÜRK HARB-İŞ sendikası gibi memurlara da Savunma ve Güvenlik iş kolu verilerek bu konuda bir bütünlük sağlanmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işe alınan devlet memurlarının maaşlarının ve emekli aylıklarının önemli bir unsurunu ek gösterge rakamları oluşturmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında 8 Eylül 1999 ve 22 Mayıs 2002 tarihlerinde yapılan düzenlemeler ile emekliliğe kademeli geçiş siteminin uygulanması ve 2008 yılından sonra sigortalı olanların emeklilikte 60 yaşa tabi tutulması. Üzerine devlet memurları yukarıda belirtilen ek gösterge tavan rakamlarına 10 ila 25 yıl arasında önceden ulaşmaktadır.”

HİZMETTE VERİMLİLİK SORUNLARI YAŞANACAK

Başkan Akkanat, “Emeklilik yaşından yıllar önce ek gösterge tavan rakamlarına ulaşan memurun, istihdam edildiği sınıf ve unvan itibariyle daha sonraki yıllarda yükselebileceği bir ek gösterge rakamı olmaması nedeniyle motivasyon ve hizmette verimlilik sorunları yaşanacaktır. Günümüzde kamuoyu gündemini meşgul eden ‘Memuriyette Performans Değerlendirmesi Sistemi’ tartışmalarının temelinde dahi bu sorun yatmaktadır. TSK personeli ile aynı ortam ve çalışma şartlarında beraber olunması, olası risk tehditlerine karşı aynı tehlikelerle baş başa bulunulmasına rağmen fiili hizmet zammı yani yıpranmadan yararlanmamaktayız” dedi.

DÜZENLEME BEKLEMEKTEYİZ

Kronikleşen sorunlarına da değinen Başkan Akkanat, “657 sayılı Kanunun 232 ve 233 maddelerinin kaldırılması, giyim yardımının güncellenmesi ve artırılması, 6331 sayılı İş Güvenliği Yasasının uygulanması, askeri fabrikalar dışında da mevcut iş yerlerinde geçerli olması sağlanması, diğer kurumlarda çalışan memurlara ödenen tazminat ve ödeneklerden faydalandırılası, 298 sayılı kanun kapsamında yapılacak seçimlerde görev almanın sağlanması, Yardımcı Hizmet Sınıfı (YHS) kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı’na (THS) dönüştürülmesi konularında da yetkililerimizden acil düzenlemeler beklemekteyiz” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi