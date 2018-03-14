''YETKİLİLER, SESİMİZİ DUYSUN, BİZE SAHİP ÇIKSIN"

Özalper mahallesi hatıra Sokak'ta bulunan bir boş alan, bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna vatandaşlar ve çevrede bulunanlar tepki gösterdi.

Baz istasyonu kurulacak alan toplanan vatandaşlar, baz istasyonunu istemediklerini ve kaldırılmasını istediklerini ifade ederek yetkilileri duyarlı olmaya davet etti. Baz istasyonu kurulacak alanın evleri ile iç içe olduğunu belirten vatandaşlar, Evlerin çok yakınında insan sağlığına zarar veren bu cihazın buraya kurulmasının dolayı çok üzgünüz. Bunun buradan kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Evlerimizin çok yakınında. Baz istasyonunun radyasyon yaydığını herkes biliyor.

Baz istasyonun kansere neden olduğunu savunan mahalleli, "Burası bir mahallenin içi evlere hep iç içe buraya baz istasyonunun kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Yetkililer, sesimizi duysun, bize sahip çıksın" diyerek tepkisini dile getirdi. busabahmalatya.com