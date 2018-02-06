YETKİ BAŞKANDA

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Başkan Vekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşen Şubat ayı olağan toplantısı 1. oturumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2 Ocak 2018 tarihli meclis karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra meclisin gündeminde olan maddeler Başkan Vekili Şahin tarafından tek tek okunarak oylamaya sunuldu.



Mali İşler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, ‘Muhtelif Mahallelerde Perde Duvar Yapım İşi’, Doğal Ürünler Pazarı-İyilik Çarşısı Yapım İşi’, ‘Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi Yapım İşi’, ‘Halı ve Tesis Bina Yapım İşi’, Koşu Mahallesi Muhtar Evi Yapım İşi’, ‘70 KW Güneş Enerji Santrali ve Sundurma Yapım İşi’ ve ‘Bitüm Alım İşi’ hizmetlerinin Yeşilyurt’a kazandırılması noktasında İller Bankasından kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesi onaylandı.

Yenilebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının yükseltilmesi ve artan enerji ihtiyacının temiz, güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlamak amacıyla Bostanbaşı Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 187 ada 3 parselde kurulması planlanan ‘Sundurma Üzeri Güneş Enerji Santrali’ için yapılacak bütün resmi işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün ‘375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Şirket Kurulması için Belediye Başkanına Yetki verilmesine dair’ teklifi oy birliğiyle kabul edilirken, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM İmar İnşaat Gıda ve Tic. Ltd. Şti.nin 3 milyon 200 bin olan sermayesinin 6 milyon 200 bin liraya yükseltilmesi onaylandı.



2017 yılı Aralık ayı toplantısında görüşüldükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği ile İmar Komisyonuna havale edilen ‘Yeşilyurt Belediyesi yetki ve görev sahası içerisinde bulunan cadde ve sokak isimlerinden tekerrür eden ve zeminde isimsiz olan cadde ve sokaklara isim verilmesine’ ilişkin gündem maddesi görüşüldükten sonra kabul edildi.



Konuya ilişkin bilgiler paylaşan İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Çınar “İsim değişiklikleriyle ilgili muhtarlarımız ve mahalle sakinleriyle görüşmeler yapıldı. Tekerrür edenler değiştirildi, ismi olmayan sokaklarımıza yeni isimler verildi. Bu çalışmalar devam edecek, işlerin aksamaması için şimdilik var olanların değişikliklerini Meclisten değiştirelim diye bir talep geldi, ileriki zamanlarda bir talep gelirse, aksama, hata veya eksiklik olursa Meclis tarafından düzeltilebilir” diye konuştu.

Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda, dört maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, beş maddenin ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat ayı 2.oturum toplantısını 9 Şubat 2018 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.busabahmalatya.com