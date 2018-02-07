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YETİŞTİRİCİLER İHTİYAÇLARINI ANLATTI

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, katıldığı 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ndaki izlenimlerini anlattı. Başkan Akın, fuarda katılımcılara kayısı ikramında bulunduklarını dile getirerek, yetiştiricilerin güneş enerjisi paneli, koyun kırkma makinesi, jeneratör, süt sağım makinesi gibi temel ihtiyaçlarıyla ilgili ikili görüşmeler yaptıklarını söyledi.

YETİŞTİRİCİLER İHTİYAÇLARINI ANLATTI

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, katıldığı 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ndaki izlenimlerini anlattı. Başkan Akın, fuarda katılımcılara kayısı ikramında bulunduklarını dile getirerek, yetiştiricilerin güneş enerjisi paneli, koyun kırkma makinesi, jeneratör, süt sağım makinesi gibi temel ihtiyaçlarıyla ilgili ikili görüşmeler yaptıklarını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 11:54
YETİŞTİRİCİLER İHTİYAÇLARINI ANLATTI

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, katıldığı 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ndaki gözlemlerini anlattı. Birlikte yaptığı basın açıklamasıyla İzmir’de gerçekleştirilen uluslararası bu fuara Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Üyesi katıldığını dile getiren Başkan Akın, burada ikili görüşmeler yaptıklarını da söyledi.

KAYISI İKRAM ETTİK

Fuarda Malatya kayısısını katılımcılara ikram ettiklerini belirten Başkan Akın, “250 civarında firmanın ve 11 tane ülkenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanları ile Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı bu fuarda bizde önemli ikili görüşmeler yaptık.  Yurtdışında gelen tarım ve hayvancılıkla alakalı ilgili kurumlarla da görüşmeler yaptık.  Biz bu fuara giderken Malatya’mızdan götürdüğümüz kayısıyı da gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelenmisafirlere ikram ettik” şeklinde konuştu.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Yetiştiricilerin makine ve ekipman ihtiyaçları için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Akın, “Koyun ve keçi yetiştiricilerimizin özellikle temel ihtiyaçları olan ve 10’uncu yılımızda da sembolik olarak hem birliğimizin hem de sponsor katkılarıyla dağıttığımız makine ve ekipmanlara taleplerin artmasından dolayı fuarda görüşmeler yaptık. Yetiştiricilerimize hem ekonomik hem sıkıntısız nasıl temin edilebilir, nasıl alınabilir, nasıl bunlara yardımcı olabiliriz diye genel anlamda yetiştiricilerimizin güneş enerjisi paneli, koyun kırkma makinesi, jeneratör, süt sağım makinesi gibi temel ihtiyaçları ile ilgili görüşmelerimizi yaptık ve Malatya’mıza döndük” diye konuştu.

MİSAFİRLERE BİLDİRECEĞİZ

Başkan Akın, “Burada özellikle Malatya'daki yapılacak Tarım Ve Hayvancılık Fuarı için de davetlerimizi orada bulunan ilgili kurum, kuruluş ve firma temsilcilerine ilettik. Birlik başkanlarınıMalatya'da nisandayapacağımız etkinliklere davet ettik. Bizler de MATHAP Başkanlığı olarak davetlerimizde oradaki bütün kurum ve kuruluşlara ilettik.  Ekstradan farklı şeyler olduğu zaman da bunların tarihinde değişme gibi bir durumu yok ama etkinliklerle alakalı yapacağımız çalışmalarla, davetiyelerimizi özellikle yurt içinden yurt dışından gelen misafirlerimize bildireceğiz” sözlerini kaydetti.busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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