Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97938
ALTIN
233.971
DOLAR
6.0386
STERLİN
7.8346
EURO
6.9817

Yetiştiriciler bilgilendirildi

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Arapgir ve Yazıhan’da Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı ve Soy Kütüğü projesi ile alakalı bilgilendirici toplantı yapıldı. Yetiştiriciler yoğun katılım sağladı.

Yetiştiriciler bilgilendirildi

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Arapgir ve Yazıhan’da Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı ve Soy Kütüğü projesi ile alakalı bilgilendirici toplantı yapıldı. Yetiştiriciler yoğun katılım sağladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:02
Yetiştiriciler bilgilendirildi

Toplantıya, Proje Lideri Doç. Dr. Zeki Erişir, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Arapgir Tarım ilçe Müdürü Mevlüt Birlik, Yazıhan Tarım İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi, birlik teknik personeli ve tarım teşkilatı teknik personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Yaklaşık 15 gün önce yaptığımız yürütme kurulundaki alınan kararlar ile alakalı bazı teknik ve pratik bilgileri hocamız ve hayvan sağlığı şube müdürümüz sizlere anlatacaktır. Sizden istediğim görevlerimizi düzgün bir şekilde yapalım, özellikle hayvan kaybının önüne geçilmesi noktasında aşılarımızı ve kontrollerimizi mutlaka yaptıralım” diye konuştu.

BEREKETLİ BİR YIL

Proje Lideri Doç. Dr. Zeki Erişir ise, “Bugün halk elinde küçükbaş hayvan ıslahına yönelik proje ile bir değerlendirme toplantısını yapmaktayız. Bu Toplantının sonuçları ile ilgili yapacağınız işlemlerde uymanız gereken kurallar ile ilgili, riayet etmeniz gereken hususlarla ilgili sizlere biraz bilgi vereceğiz. Umarım bu toplantı amacına ulaşır ve bereketli bir yıl geçirirsiniz” dedi.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen de, “Tabi bugün bu toplantı da olmamızın amacı tarım il müdürlüğü yönünden hayvan sağlığı yönünden bir sıkıntınız varsa bunların çözümü nedir önerileriniz nedir, bunları değerlendireceğiz tabi ki de geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arapgir Tarım ilçe Müdürü Mevlüt Birlik ise, “İlçemizde yürütülmekte olan halk elinde ıslah projesin de belirli bir aşamaya geldik. İnşallah başarılı olacağız. Bunun için elimizden geleni yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

7 YILDIR UYGULANIYOR

Yazıhan Tarım İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi de, projeyi zaten 7 yıldır uyguladıklarını aktararak, “Proje de az çok ne yapacağınızı biliyorsunuz, tamam sizlere zor gelen şeyler olabilir ama bunları elinizden geldiği kadar gayret edip yapmanız lazım. Bu projenin amacı özellikle sizin kayıt altında işlemleri yapabilmeniz bizim yetiştiricilerimizin en büyük sorunu kayıtsız işlem yapmaları burada kayıt altına almanın çok önemli olduğunu vurguladı. Zorluklar mutlaka olacaktır. Ama bizlere danışacaksınız, bizler sizleri bilgilendireceğiz, sizlere destek olacaklarını söyledi ve katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zeki ErişirSelami AygenMevlüt BirlikZafer TanrıverdiMalatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSİ’den 5 yeni proje
DSİ’den 5 yeni proje
81 yaşındaki hidayet teyzeye ziyaret
81 yaşındaki hidayet teyzeye ziyaret
MHP'li Kadınlar Aşure Dağıttı
MHP'li Kadınlar Aşure Dağıttı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim