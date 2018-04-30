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Yetimler Yararına Kermes Açıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Gazi Park'ta İnsani Yardım Vakfı tarafından Malatya'daki yetimler yararına kermes düzenlendi.

Yetimler Yararına Kermes Açıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Gazi Park'ta İnsani Yardım Vakfı tarafından Malatya'daki yetimler yararına kermes düzenlendi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
Yetimler Yararına Kermes Açıldı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi tarafından Gazi Park'ta yetimler yararına kermes düzenlendi. Kermesin açılışına Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ile vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Malatya'daki yetimlere yardım amacı ile düzenlenen kermes açılışında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vakfın çalışmalarını takdirler karşıladıklarını ifade ett

İnsani Yardım Vakfının düzenlemiş olduğu kermeste bulunmakta duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Selahattin Gürkan,“Kermese katkı sağlayan, İnsani Yardım Vakfı gönüllerine teşekkür ederim. Yardım severlik noktasında hem Türkiye içerisinde hemde yurdumuzun dışında mazlum, garip insanlara el uzatan İnsani Yardım Vakfının çalışmalarını yakından takip ediyorum, takdirle karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.

YARARLI VE FAYDALI BİR KERMES OLACAK

Türkiye ve yurt dışında değil, Malatya'da özellikle düşkün ailelere Battalgazi Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı ile ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Bu kermesin güzel insanlarımıza yararlı ve faydalı bir kermes olacağına inanıyorum. Kermese katılan tüm katılımcıları ve katkısı olanlarla birlikte İnsani Yardım Vakfının değerli yöneticilerini ayrıca çıkmış oldukları bu yolda tebrik ediyorum,başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
KERMESMalatya
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