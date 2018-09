Yetim ve öksüz çocuklar, şenlikte buluştu

‘Bütün Çocuklar Mutlu Olsa’ sloganı altında 4 yıldır Yeşilyurt’ta yürütülen ve birçok yerel yönetimin model olarak aldığı ‘Keşke’ projesi, yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sosyal belediyecilik’ alanında Yeşilyurt Belediyesini ödüllendirdiği ve bugüne kadar 828 çocuğun hayallerini gerçeğe dönüşmesini sağlayan ‘Keşke’ projesine katılan yetim ve öksüz çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Sultansuyu Tarım İşletmesinde düzenlenen ‘Keşke Her Gün Böyle Olsa’ Çocuk Şenliğinde unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Evlerinden servislerle alınarak şenliğin düzenlendiği alana getirilen çocuklar, bir yandan kendileri için hazırlanan ikramları tadarken, diğer taraftan da her anı heyecan dolu etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşadılar. Doğunun ilk ve tek Hippoterapi Merkezi olma özelliği taşıyan tesislerde kendileri için hazırlanan atlara binerek tur atan çocuklar, müzik dinletisi, palyaço gösterileri, yarışmalar ve yüz boyama etkinliklerine katılarak doyasıya eğlendiler. Çeşitli aktivitelerle heyecan dolu anlar yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da şenliğe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Anne ve babasız büyüyen çocukların eksik yanlarını tamamlamak için herkese büyük görevler düştüğünü söyleyen Başkan Mehmet Çınar, Türkiye çapında büyük yankı uyandıran ‘Keşke’ projesiyle yetim ve öksüz çocukların yüzlerinde az da olsa tebessüm oluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

‘Keşke’ projesi ile yetim öksüz çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesinin bütün yatırımları kıymetlidir ancak ‘Keşke’ projesinin çok farklı bir anlamı ve değeri olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çocuklarımızın çocukluğunu hakkıyla yaşaması için hepimize önemli sorumluluk düşmektedir. Hepimiz, çocuklarımız için daha çok gayret etmeliyiz. Bizler biliyoruz ki, gelecek nesillerimiz onların omuzları üzerindedir. ‘Keşke’ projemiz çocuklarımızın hayallerine kavuşmaları, eğlenmeleri ve farklı dostluklar edinmeleri noktasında büyük bir açığı kapatmıştır. Amacımız, yetim ve öksüz çocuklarımızı bir gün bile olsa mutlu etmek, onların heyecanı ve mutluluklarını paylaşmaktır. Biz çocuklarımıza bir gün değil her zaman sahip çıkıyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise projeyi başarıyla yürüten Yeşilyurt Belediyesini, sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturan hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Çok anlamlı ve güzel bir etkinlikte hemşehrileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Milletvekili Kahtalı, “Yetim ve öksüz çocuklarımızın katılımıyla düzenlenen etkinlikte gerçekten duygulandım. Malatya’da bu denli anlamlı bir organizasyonun yapılması önemlidir, toplumda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza nasıl sahip çıkıldığının en güzel göstergesidir. ‘Keşke’ projesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zaten ülkemizde en önemli sosyal proje olarak değer bulmuş ve ödül almış anlamlı bir projedir. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşmasını sağlayan bu farklı projeyi başarılı bir şekilde sürdüren, yetim ve öksüz çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüşmesini sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın şahsında Yeşilyurt Belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Bugün ki şölende keyifli vakit geçirebilecekleri alanlarda gönüllerince eğlenen çocuklarımızın mutluluklarını anlatmaya kelimeler yetmez, işte bu tip projeler ve bugün ki etkinlik sosyal belediyeciliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez gözler önüne sermiştir. AK Belediyeciliğinin topluma nasıl yansıdığının da açık bir göstergesidir, emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe katılanların büyük ilgi gösterdiği AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, merkezde ata binen çocuklarla yakından ilgilendikten sonra bindikleri atlarla tur attılar. busabahmalatya.com