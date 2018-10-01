YETERLİ SUYUMUZ YOK

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Sorunları birinci ağızdan dinleyen Milletvekili Çalık ve Başkan Gürkan, sorunları elbirliği ile çözeceklerini ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfenkci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, bazı kamu yetkilileri ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istişarede bulundu. Sulama suyu ile ilgili çalışmaların yapılacağı alanda da incelemelerde bulunuldu. Burada konuşan Karabağlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Balta, tarımsal sulamada en çok sorun yaşadıklarını belirterek,” Sondajlar bugünden itibaren çalışmaya başladı. Bizim mahallenin özellikle tarımsal sulama, içme suyu ve okul sıkıntımız var. Biz, bunu da dile getirdik. Kendileri de gelip, yerinde tespit etti. Geldikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, parti olarak sorunlara her zaman duyarlılık gösterdiklerini belirterek, “AK Parti her mahalle ile ilgili sorunlarla alakadar oluyor. Elimizden geldiğince çözüm önerilerini sunmaya çalışıyoruz. Muhtarımızın da az önce ifade etmiş olduğu gibi Malatya’da olduğu gibi tüm ülkemizde bir kuraklık yaşıyoruz. Geçen yılda bu mahallemizde sorunlar yaşamıştık. Sayın vekilimizin girişimleri ile Malatya’mızın değişik yerlerinde artezyen kuyuları açılmış oldu. Bugün Karabağlar mahallemizde açılan artezyenleri hem yerinde görmek, hem de bunları vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla buradayız. Biz vatandaşımızla sürekli bir araya geliyoruz. Gerek belediye olsun, gerek merkezi hükümetlerimiz olsun, vatandaşların sorunlarını çözme adına elimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Bundan sonrada sorunları yerinde görerek, çözme adına ki Selahattin Gürkan başkanımızın bir ifadesi var. Diyor ki ‘İhtiyaçlar sınırsız, ancak imkanlar sınırlı’. Tabi bizlerde burada imkanlarımızı zorlayarak vatandaşımıza hizmet etme adına elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Muhtarımıza bizi vatandaşımızla bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

SULAMA SUYU SIKINTILARI…

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sorunları çözme adına mahalle sakinleri ile istişarede bulunduklarını belirterek, “Bu buluşma buranın sorunlarını dinleme ve sorunlarına çözüm oluşturma anlamında neler yapılabileceğini istişare etme fırsatını bulduk. Ben hem katılımcılarımıza ve hem de ev sahipliğini üstlenen muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bizim Karabağlar Mahallesi hakikaten kadirşinas bir mahalledir. Buradan Çevreyolu’nun geçmesi olgusu, sulama suyu ile ilgili sıkıntıları ve eğitim-öğretim konusundaki sıkıntıları dile getirdiler. Biz burayı alıp milli eğitime devretmiştik. Burası okul yapıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte sayın başkanımızla ve muhtarımızla birlikte istişare ederiz ve bir koordinasyon içerisinde bir okul yeri bulununca bunu milli eğitime devrederek ihtiyaca cevap vermeyen Milli Egemenlik İlkokulu’nun yerine yeni bir ilkokul yapılması noktasında gayretlerimiz devam edecek. Mahallemizin yolları, çevre düzenlemesi ile ilgili, sosyal ihtiyaçları ile ilgili ve diğer alt ve üst yapı çalışmaları ile ilgili belediye olarak elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bu konuda muhtarımızla yakın istişare içindeyiz. Biz Karabağlar mahallemizin sorun ve sıkıntılarının bir an evvel giderilmesi noktasında ilgili yerlere konuyu ulaştırma ve aynı zamanda da onu takip etme ve sonuç alma noktasında da takip edeceğiz. Buranın sulama suyu noktasında sondajlar vuruluyor. Ancak buraya barajdan su alınması noktasında da ayrı bir çalışma yapılması kanaatindeyim” diyerek, sorunları el birliği ile çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

40 KUYU PROJESİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, sulama suyu ile ilgili yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Şu anda Malatya’mızda 40 tane kuyu projesi hayata geçirilmiştir. Bunlardan 9 tanesi iptal edilmiş, geri kalan 31 kuyu Derme ve Çerkez Yazısına ilaveten su kaynağı oluşturulmuş vaziyette. Bunlardan iki tanesi Karabağlar Mahallesi’ne vurulmuştur. Fakat pompaj geciktirilmişti. İki kuyudan bir tanesi vatandaşlarımız kendi imkanları ile yapmış, devri sulama birliklerine yaptıracaktır. Vatandaşımızın da yapmış olduğu masraflar geri verilecek. Alanın sulanması için gereken tedbirler alınacak. İkinci sondaj kuyusu ile ilgili olarak bugün itibariyle pompa indirilmiş vaziyette. İnşallah Karabağlar’da ki iki pompa ile birlikte bu bölgede 250 dönüm alan rahat bir şekilde sulanacak. Bunların daha da arttırılması gerekiyor” diye konuştu.

“KONTROLSÜZ KAYISI AĞACI DİKMEMEK GEREKİR”

Kontrolsüz dikim yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Çalık, “Sulamanın olmadığı yerlere kayısı ağacı diktiğimizde ağaçlarımızı riske ettiğimizi unutmamamız lazım. Kontrolsüz kayısı ağacı dikmememiz gerekir. En önemli sorunumuz yeterli suyun bulunmaması. Bu sorun ile birlikte Malatya Derme ve Çerkez Yazısı’nda onarım çalışmalarına başlandı. Çat barajındaki ölü hacimden su alınarak sulama yapılması sağlandı. Bizim barajlarımızın suyunu yükseltmemiz lazım. Kuraklık tüm dünyanın sorunu. İnşallah yüce Rabbim bol rahmet verir. Barajlarımız bu su sıkıntısından kurtulmuş olur. Bizler yaptığımız çalışmalar ile sizlere hizmetlerimizi sunmuş olacağız. Ama sizlerde kontrollü ekim yapmanız gerekir. İnşallah Karabağlar’da yaşanan su sorununu beraberce çözeriz” ifadelerini kullandı.

Okul yetersizliği ile ilgili arsa sorunu olduğunu belirten Çalık, “İlköğretim okulu ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürümüzle konuştuk. İnşallah yatırım programımıza alacağız. Arsa ile ilgili sorunumuz var. Onun içinde bir vatandaşımıza talepte bulunacağız. Karabağlar’a arsayı kazandıracağız. İçme suyu ile ilgili sorununuzu da muhtarım söyledi. Onu da Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere gereken tedbirler alınacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)