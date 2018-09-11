Yeşilyurt’un turizm ve tarihi yerleri tanıtılacak

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Yatırım Destek Ofis Başkanı Murat Beyazıd, (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi Beşeri ve Sosyal İlişkiler Koordinatörü Ferhat Gök, (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi ile Fırat Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Yeşilyurt’un tarihi kent bölgelerinin canlandırılması amacıyla yapılacak projeler ve yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin var olan güçlü potansiyelini geleceğe kalıcı ve nitelikli projelerle taşıma anlamında gayret sarf ediyoruz” dedi.

Toplantıda ‘Yeşilyurt Kent Tasarım Rehberi’ projesiyle ilgili hazırlanan görsel sunum katılımcılara izletildi. (Bülten) busabahmalatya.com