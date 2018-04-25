Yeşilyurt’ta ‘Pötürcek’ Şenliği

Etkinlik için bir araya gelen çocuklar öncelikle kendi aralarında “Var mısınız Hayfene Kurmaya” teklifi yaptıktan sonra ucuna Türk bayrağı ve yazma bağladıkları bir sopayı geline benzeterek mahalle aralarında gezmeye başladılar. Çocuklar “Pötpötpötürcek, Pötürceğe ne gerek? İki kaşık yağ gerek” diyerek kapı kapı dolaştıkları mahalle aralarında her evden yemeklik malzeme, tava ve ocak talep ettiler.

Bir araya getirilen malzemelerden yapılan Pötürcek Pilavı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve yemek duasından sonra mahalle sakinlerine ikram edildi.

BAŞKAN POLAT KAZANLARIN BAŞINA GEÇTİ PİLAV DAĞITTI

Şenliğe katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kazanların başına geçerek mahalle sakinlerine pilav dağıttı.

Mahalle sakinlerini şenlikte yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, adetlerin ve geleneklerin toplumları var eden önemli etkenler olduğunu ifade ederken, geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlayan mahalle sakinlerini tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesinin geleneksel etkinliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çırmıhtı’da yıllar öncesinde çocuklar tarafından başlatılıp mahalle sakinlerinin destek vermesiyle yapılan ve geleneksel özellikleri bulunan PötürcekPilavı’nın şenlik halinde hatırlanması çok önemlidir. Tarihimizde var olan bu tür adetlerin ve geleneklerin yaşatılmasına bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak destek veriyoruz. Bu tür şenliklerin daha geniş kesime duyurulması, katılımın daha fazla olması adına elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Böylesine güzel şenlikler birlik ve beraberlik anlayışımızın daha sağlam hale gelmesine, ortak yaşam kültürümüzün diri ve canlı kalmasını vesile kılmaktadır.Şenlikte emeği geçen herkesi tebrik eder kutlarım” diye konuştu.busabahmalatya.com

