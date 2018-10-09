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Yeşilyurt’ta moraller yerinde

Bölgesel Amatör Lig’de haftayı Şanlıurfa 11 Nisan beraberliğiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da maçın ardından konuşan Palancı, aldıkları 1 puanın öneminin büyük olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt’ta moraller yerinde

Bölgesel Amatör Lig’de haftayı Şanlıurfa 11 Nisan beraberliğiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da maçın ardından konuşan Palancı, aldıkları 1 puanın öneminin büyük olduğunu ifade etti.

09 Ekim 2018 Salı 11:17
Yeşilyurt’ta moraller yerinde

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Yeşilyurt Belediyespor’da 11 Nisan karşılaşmasını değerlendiren teknik direktör Hayati Palancı, “Kazanmak için gittik ama olmadı. 11 Nisan gibi güçlü bir rakip karşısında kaybetmemek de önemli” dedi. BAL’da 3. haftayı Şanlıurfa 11 Nisan beraberliğiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da maçın ardından konuşan Palancı, aldıkları 1 puanın öneminin büyük olduğunu ifade etti. Ligde üst sıralara oynayan takım sayısının fazlalığına işaret ederek sözlerine başlayan Palancı, “Şanlıurfa deplasmanına kazanmak için gittik ama olmadı. 11 Nisan gibi güçlü bir rakip karşısında kaybetmemek de önemli. Maçın geneline bakıldığında galip gelebileceğimiz pozisyonları da bulduk ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Ligin 3 haftalık bölümüne bakıldığında giderek yükselen bir form grafiğimiz olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu hafta da hem fiziksel, hem zihinsel olarak üzerine koymuş bir takım vardı sahada. Tabi burada 2 puan kaybettik ama diğer taraftan da rakibimizin gücünü de göz önünde bulundurmak lazım. Hiçbir takım için burası kolay bir deplasman olmayacak. Biz de bugün zor bir deplasmanda bir puan çıkardığımız için memnunuz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaYeşilyurt Belediyespor
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