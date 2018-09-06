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Yeşilyurt’ta meclis çalışmaları tamamlandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı 2'nci oturumunda gündemdeki maddeler ve komisyon raporlarını tek tek görüşerek onayladı. 

Yeşilyurt’ta meclis çalışmaları tamamlandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı 2'nci oturumunda gündemdeki maddeler ve komisyon raporlarını tek tek görüşerek onayladı. 

06 Eylül 2018 Perşembe 16:01
Yeşilyurt’ta meclis çalışmaları tamamlandı

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen 2'nci oturum toplantısında ilk olarak 04 Eylül 2018 tarihli 1'inci oturumda alınan karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. 
Açılış ve yoklamanın ardından gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı. İmar Komisyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan Topsöğüt Mahallesinde birinci ve üçüncü etap revizyon uygulama planlarını görüştükten sonra ret edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Topsöğüt Mahallesinde ikinci etap revizyon uygulama planını ise Ekim ayı toplantısında görüşmek üzere erteledi. Bostanbaşı mahallesindeki enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait parselin güneydoğu köşesinin trafo alanı olarak ayrılması ise onaylandı. 
Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda gündemdeki sekiz maddenin, İmar Komisyonu Başkanlığının görüşü doğrultusunda ertelenmesine karar verildi. 
Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ettikten sonra oturumu kapattı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtMeclis çalışmaları
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