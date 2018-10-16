Yeşilyurt’ta Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı

Turgut Özal Mahallesi Osmanlı Caddesi’ndeki inşaat alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam maliyeti 2 milyon 799 bin 900 TL olup bin 790 metrekare alanda hizmete girecek ‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı’ projesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturmasının yanında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılmasına büyük destek vereceğini söyledi.

“DOĞAL ÜRÜNLER, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ORTAMDA TÜKETİCİYE ULAŞACAK”

Sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek bu dev yatırımın Selçuklu Mimarisi örnek alınarak çizildiğini ve üç kat üzerinden Malatyalılara hizmet vereceğini dile getiren Başkan Çınar, “Son yıllardaki dev yatırım ve projelerle geleceğe daha umutla bakan güzel ilçemizin yaşam düzeyini artırma, insanlarımız arasındaki dayanışma ve paylaşma duygularının daha da güçlenmesi adına örnek alınacak eserlerimize bir yenisini daha eklemenin onurunu yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin asıl amacı insan odaklı yatırımlar ve projelerdir, bizde bu yolda emin adımlarla yürüyerek sunduğumuz hizmetlerle Yeşilyurt Markasının tanınırlılık seviyesini artırdık. İnşaatı devam eden ‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı’ projemizde hem manevi açıdan hem de ekonomik açıdan güzel ilçemizin yaşam düzeyine artı değerler katacaktır. Gerek mimari yapısı gerekse de faaliyetler alanlarıyla toplumdaki paylaşım ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacak bu dev yatırımın içerisindeki Doğal Ürünler Pazarımız, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılmasına ciddi katkılar sunacaktır” ifadelerinde bulundu.

‘Emanet Çarşı’ bölümünde ise hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşerileri buluşturacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Ücretsiz alış-veriş kartına sahip vatandaşlarımız, hayırseverlerin yardımlarına bu binamızda kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Hayırseverlerden gelen emanetler gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, sosyal yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımız eksik olan malzemelerini buradan temin edebilecek” diye konuştu. (Haber Merkezi)