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Yeşilyurt’ta Başkan Kim Olacak?

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinden sonra boşalan koltuğa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın oturması bekleniyor. Peki, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı koltuğuna kim oturacak?

Yeşilyurt’ta Başkan Kim Olacak?

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinden sonra boşalan koltuğa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın oturması bekleniyor. Peki, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı koltuğuna kim oturacak?

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:01
Yeşilyurt’ta Başkan Kim Olacak?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için istifası nedeniyle boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugün yeni başkan seçilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi bugün 14.30’da toplanacak. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan toplantıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı seçilecek.

TEMAYÜL VE YOKLAMALAR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde AK Parti’de yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın onayı ile başkan adayı olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın isminde karar kılınmıştı.

Yani bugün Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması bekleniyor. Hal böyle olunca, akıllara Başkan Polat’ın yerine geçecek olan ismin kim olacağı sorusu geldi.

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI

Bu anlamda kulislerden edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı koltuğu için Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çınar ve Mehmet Güner’in isimleri geçiyor. Başkanlık için özellikle Mehmet Güner’in ismi ön plana çıkıyor.

İki ismin de AK Parti il teşkilatı ile beraber AK Parti Genel Merkezine çağrıldığı belirtiliyor.

MEHMET GÜNER KİMDİR?

Belediye Başkan Yardımcısı… 1974 Malatya Merkez doğumludur. Ortaöğrenimini Battalgazi İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Yüksek Lisansını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. AK Parti Malatya İl Gençlik Kollarının kurucuları arasında olup, üç yıl süreyle başkan yardımcılığı ve ardından merkez ilçe yönetiminde görev aldı. Özel Sektörde dört yıl süreyle pazarlama ve satış müdürlüğü yaptı. 2005-2013 yılları arası bir şirkette yönetici olarak çalıştı. Malatya İlim Yayma Cemiyetinde Başkan Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı. 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

Belediye Başkan Yardımcısı… 1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonu üyeliği yaptı. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Halen Yeşilyurt Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

TÜRKAN YILDIZ  -Busabah GAZETESİ 

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatAhmet çakırBelediye BaşkanlığıMehmet ÇınarMehmet Güner
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