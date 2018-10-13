Yeşilyurt standı ilgi görüyor

Yeşilyurt Belediyesinin, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanında düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nde ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ temasıyla açtığı tanıtım standı gurbetçilerin buluşma noktasına dönüştü.

Yeşilyurt’un genel tanıtımı ile Yeşilyurt Belediyesinin devasa yatırımları arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı projesi başta olmak üzere diğer yatırımlar stant içerisine kurulan sinevizyonlarda 3 boyutlu görsel uygulama ve animasyonlarla ziyaretçilere aktarılıyor. Bunun yanı sıra bir milyon 350 bin metrekare alanı kapsayan Beylerderesi Şehir Parkı’nın minyatür şeklinde yapılan tanıtım uygulamasına ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

YÖRESEL YEMEK VE TATLI İKRAMLARI YAPILIYOR

Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ile devam eden projelerin resimlerinin yer aldığı stant da misafirlerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye personelleri, Belediye hizmetlerini anlatan dergi, broşür ve gazetelerin dağıtımını yapıyor. İç ve dış tasarımı Yeşilyurt’u anlatan motifleri taşıyan standı ziyaret eden vatandaşlara gün kurusu, kiraz kurusu, tandır ekmeği, analıkızlı, kiraz yaprağı sarması ve içli köfte ikram edilirken, kiraz çiçeğinden özel olarak yaptırılan parfüm ise ilgi çekti.

Yeşilyurt Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından oynanan yöresel oyunlara katılmayı ihmal etmeyen gurbetçiler, bir yandan ikramları tadarken diğer taraftan Yeşilyurt’un tanıtımlarını izleyerek memleket hasretini bu şekilde gidermeye çalışıyorlar. (Haber Merkezi)