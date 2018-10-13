Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595

Yeşilyurt standı ilgi görüyor

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliklerine katılan Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt ilçesinin kültürel, tarihi ve tüm güzelliklerini İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ve diğer ziyaretçilerle buluşturdu. Yöresel yemek ikramları, 3 boyutlu hologram gösterisi, halk oyunları gösterisi ve bilgi yarışmasına misafirler büyük ilgi gösterdi.

Yeşilyurt standı ilgi görüyor

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliklerine katılan Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt ilçesinin kültürel, tarihi ve tüm güzelliklerini İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ve diğer ziyaretçilerle buluşturdu. Yöresel yemek ikramları, 3 boyutlu hologram gösterisi, halk oyunları gösterisi ve bilgi yarışmasına misafirler büyük ilgi gösterdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:31
Yeşilyurt standı ilgi görüyor

Yeşilyurt Belediyesinin, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanında düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nde ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ temasıyla açtığı tanıtım standı gurbetçilerin buluşma noktasına dönüştü.

Yeşilyurt’un genel tanıtımı ile Yeşilyurt Belediyesinin devasa yatırımları arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı projesi başta olmak üzere diğer yatırımlar stant içerisine kurulan sinevizyonlarda 3 boyutlu görsel uygulama ve animasyonlarla ziyaretçilere aktarılıyor.  Bunun yanı sıra bir milyon 350 bin metrekare alanı kapsayan Beylerderesi Şehir Parkı’nın minyatür şeklinde yapılan tanıtım uygulamasına ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

YÖRESEL YEMEK VE TATLI İKRAMLARI YAPILIYOR

Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ile devam eden projelerin resimlerinin yer aldığı stant da misafirlerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye personelleri, Belediye hizmetlerini anlatan dergi, broşür ve gazetelerin dağıtımını yapıyor. İç ve dış tasarımı Yeşilyurt’u anlatan motifleri taşıyan standı ziyaret eden vatandaşlara gün kurusu, kiraz kurusu, tandır ekmeği, analıkızlı, kiraz yaprağı sarması ve içli köfte ikram edilirken, kiraz çiçeğinden özel olarak yaptırılan parfüm ise ilgi çekti.

Yeşilyurt Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından oynanan yöresel oyunlara katılmayı ihmal etmeyen gurbetçiler, bir yandan ikramları tadarken diğer taraftan Yeşilyurt’un tanıtımlarını izleyerek memleket hasretini bu şekilde gidermeye çalışıyorlar. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Tanıtım GünleriYEŞİLYURT BELEDİYESİYeşilyurt Standı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR’dan anlamlı proje
İŞKUR’dan anlamlı proje
Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Avşar’dan ‘Eximbank’ talebi
Avşar’dan ‘Eximbank’ talebi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim