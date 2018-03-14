YEŞİLYURT RAM’DAN YAZIHAN’A ZİYARET

Yazıhan SODES Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sistemi, yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sistemi, özgüven, ihmal-istismar, kaynaştırma, destek eğitim odası gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca okulların Rehberlik ve Araştırma Merkezine öğrenci yönlendirme süreçleri hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.

Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazım Gümüş, Psikolojik Danışman Nurcan Koşar ve Psikolojik Danışman Mesut Işık tarafından yapılan bilgilendirme çalışmasına okul müdür ve müdür yardımcıları ile okullardaki Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda görevli branş öğretmenleri katıldı. Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazım Gümüş yaptığı açıklamada ilçelerdeki rehberlik faaliyetlerini önemsediklerini ve bu sebeple sorumluluk alanlarında olan ilçeler için bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını söyledi.(Bülten) busabahmalatya.com