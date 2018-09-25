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Yeşilyurt Konakları Geleceğe Taşınıyor

Yeşilyurt Belediyesi, Hıroğlu Mahallesi’nde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarının restorasyon çalışmalarını yapıyor.

Yeşilyurt Konakları Geleceğe Taşınıyor

Yeşilyurt Belediyesi, Hıroğlu Mahallesi’nde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarının restorasyon çalışmalarını yapıyor.

25 Eylül 2018 Salı 14:25
Yeşilyurt Konakları Geleceğe Taşınıyor

Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konakları, butik otel, müze, lokanta ve kültür merkezleriyle gelecek kuşaklara taşınıyor.Konakların sadece müze olmasından öte içerisindeki hizmet alanlarıyla sürekli ziyaret edilebilecek fonksiyonel özelliklere sahip olmasına özen gösteren Yeşilyurt Belediyesi, ‘Lezzet Vadisi’ projesine büyük bir katkı sağlayacak olan Yeşilyurt Konakları restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

13 TARİHİ KONAK KAMULAŞTIRILDI

Kadim Yeşilyurt’un tarih kokan mekânları arasında yer alan Hıroğlu Mahallesi’nde yıkılmaya yüz tutmuş tarihi konakları, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti görmesi adına restore eden Yeşilyurt Belediyesi, bu kapsamda 13 tarihi evi kamulaştırma işlemlerinin ardından cazibe merkezine dönüştürmek adına büyük bir mesafe aldı.

Zengin bir turizm potansiyeline sahip Yeşilyurt’un tarihi ve medeniyet anlayışını en sade ve en güzel yansıtan mekânlar arasında gösterilen Yeşilyurt Konaklarında tadilat, bakım ve onarım çalışmaları uzman ekiplerin gözetiminde devam ediyor.

“TURİZME KAZANDIRIYORUZ”

Yeşilyurt’un tarihi konaklarının gelecek kuşaklara taşınmasının yanı sıra yöresel yemek, tatlı ve böreklerinin uluslararası boyutlarda hak ettiği konuma ulaşması adına sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarih ve medeniyetinde yatan zenginlikleri ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle ulusla arası boyutlara taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

“Yeşilyurt’un geçmişten geleceğe taşınacak kültürel zenginlikleri ortaya çıkarmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, yapılan ciddi yatırımlar sayesinde; gastronomi dünyası ve uluslar arasıturizm camiasının Yeşilyurt’un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, yöresel yemekleri, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerine yakından şahit olacağını söyledi.

Mimarlar Odası Başkanı Fatma Altaş ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Konaklarında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hıroğlu Mahallesi’ndeki tarihi konakların sadece müze olarak değil, içerisinde hayatın aktığı, farklı fonksiyonlara sahip hizmet alanlarıyla canlı konaklar olarak hizmete sunacaklarını ifade etti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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YEŞİLYURT BELEDİYESİHıroğlu MahallesiYeşilyurt Konakları
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