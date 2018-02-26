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YEŞİLYURT KAZANMAYI HATIRLADI!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 20. haftasında sahasında ligin güçsüz ekiplerinden Elazığ Yolspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3-0 kazanarak haftalar sonra 3 puan aldı.

YEŞİLYURT KAZANMAYI HATIRLADI!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 20. haftasında sahasında ligin güçsüz ekiplerinden Elazığ Yolspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3-0 kazanarak haftalar sonra 3 puan aldı.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 13:24
YEŞİLYURT KAZANMAYI HATIRLADI!

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında zorlanmayan Malatya ekibinin gollerini 46.dakikda Mehmet Ali, 58’de penaltıdan Erdal, dakika 70’de ise Mert Ali attı. Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Metehan, Harun, Bedrettin, Yunus, Mustafa, Mert Ali, Cuma, Mehmet Ali, Erdal, Erdem, Murat on biriyle çıktı. Sondan ikinci sırada bulunan rakibi karşısında sonuca gitmekte zorlanmayan Malatya ekibi 5 hafta sonra galip gelerek kötü gidişe dur dedi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 23’e yükseltti ve 8. Sıradaki yerini korudu.     busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Bölgesel Amatör LigElazığ YolsporMalatya Yeşilyurt Belediyespor 3-0
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