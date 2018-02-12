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YEŞİLYURT İLÇESİNİN SORUNLARI KONUŞULDU

Vali Ali Kaban’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Yeşilyurt ilçesinin sorun ve sıkıntıları masaya yatırıldı. 

YEŞİLYURT İLÇESİNİN SORUNLARI KONUŞULDU

Vali Ali Kaban’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Yeşilyurt ilçesinin sorun ve sıkıntıları masaya yatırıldı. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 16:44
YEŞİLYURT İLÇESİNİN SORUNLARI KONUŞULDU

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Ahi Evran Çok Amaçlı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi.
Toplantı da bir konuşma yapan Vali Ali Kaban, "Arkadaşlarımızla birlikte sizleri dinlemek üzere geldik. Hep birlikte oluşturacağımız sohbet ortamı içerisinde mevcut gündemimizi, sıkıntılarımızı konuşacak yerine göre mütalaa ederek bir sonuca ulaşacağız” dedi.

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Kaban, “Geçen hafta ciğerimizi yakan, içimizi acıtan Şehitler silsilesi oldu. Bu hepimizi üzdü tabii ki. Karşımızda ciddi manada bir terör örgütü var. Ciddi manada bir terör yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Kahraman askerlerimiz de bunu engellemek adına gidip o hiç bilmediğimiz coğrafyalarda çok büyük fedakarlıklarla soğuğa ve sıcağa aldırmadan çalışma yapıyorlar. Buradan hepimizin dileği olarak Allah yardımcıları olsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle asker şehitlerimiz bu dönemde ciddi manada sayıda artış oldu. Bir de görünmeyen bir taife var. Onları biz bilmiyoruz, onlar da Milli İstihbarat Teşkilatımızın elemanları ve emektarları. Onların ne kendilerini biliriz ne şehitlerini biliriz ve unuturuz genellikle. Geçen onu fark ettim, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yardımcıları olsun sizlere de tekrar teşekkür ediyorum, hoşça kalın” diye konuştu. Vali Kaban’ın konuşmasından sonra söz alan Mahalle muhtarları da sorun, talep ve önerilerini dile getirdiler.


Karşılıklı istişareler ile son bulan toplantıya Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile diğer kurum yetkilileri katıldı.
 

İHA

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Vali Ali KabanMalatyaMalatya HaberleriYeşilyurt
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