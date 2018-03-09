YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NDEN PROJE

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğaya sahip çıkmak adına başlattıkları yatırım ve projelere devam ettiklerini söyledi. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek adına Yeşilyurt'un belirli noktalarına yerleştirecekleri ‘Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri’ sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri artık yerinde ayrıştıracaklarını belirten Polat, “Hemşerilerimiz kullanılmayan atık malzemelerini bu sepetlere atarak gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir Malatya bırakılmasında katkı sağlayabilirler” ifadelerine yer verdi.

Çevre ve doğaya sahip çıkma konusunda toplumu teşvik edecek projelere ağırlık vermesi gerektiğini dile getiren Polat şunları söyledi:

“Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını korumak, çevre ve doğanın gelecek açısından önemini insanlara anlatılmasını sağlayacak örnek projeler uygulamaya önem veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak insan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir hizmet felsefesine sahibiz. Gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir yaşamsal ortam bırakmak adına, çevre bilincine dikkat çekecek hizmetlerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Çevre ve Kontrol Müdürlüğümüzün gözetiminde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan ‘Geri Dönüşüm Sepet Şişe’ uygulamasını faaliyete geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya Park AVM, Abdullah Gül Parkı, Hilal Park, MAŞTİ ve Bostanbaşı Barguzu Caddesine yerleştireceğimiz bu sepetler sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştıracağız. Katı atıkların ilk başta yerinde ayrıştırılması geri dönüşümün daha sağlıklı bir çerçevede yapılmasını sağlamaktadır.”

Sepetlere atılacak atık malzemelerim ekonomiye yeniden kazandırılacağının da altını çizen Polat, ‘Geri Dönüşüm Sepet Şişe’ projesinin Malatya’ya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını diledi.

Çevreye sahip çıkmak adına bugüne kadar birçok projeyi halkla buluşturduklarını da kaydeden Başkan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2014 yılında başlattığımız ve birçok yerel yönetimin örnek aldığı ‘Çer-Çöp’ projemiz kapsamında 44 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri sayesinde topladığımız atıklar, çöp olmaktan kurtarılarak, hem doğal kaynaklar korunuyor, hem de ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Proje sayesinde 7 bin 365 ton karışık ambalaj atığı yeniden ekonomiye kazandırılırken, yaklaşık 70 bin ağacın kesilmesi önlenmiş, 344 dekar orman alanının da korunması sağlanmıştır. Yaklaşık 6 bin 928 konutun bir yıllık elektrik enerjisi sağlanırken, 145 bin 827 ton sera gazının da atmosfere salınması da engellenmiş oldu”

Çevreye duyarlı bilinçli bir nesil yetiştirme amacıyla 375 okulda 50 bin öğrenciye eğitim verildiğini de hatırlatan Polat, “Çocuklarımıza doğaya sahip çıkma anlayışını, çevre bilincini anaokulu döneminde erken yaşlarda öğretmemiz gerekiyor. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde eğitim programlarımız devam etmektedir. İki adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla ilçemizin farklı bölgelerinde eğitim gezileri düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Polat, ayrıca geçtiğimiz aylarda temeli atılan ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisi ile de bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığının toplanmasının sağlanacağını söyledi. Bu sayede 68 bin 863 ağacın kesilmesini ve 281 dekar orman alanının korunması hedeflediklerini belirten Polat, yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu da elde edeceklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Polat konuşmasının ardından sepete attığı pet şişe ile projeyi başlatmış oldu. busabahmalatya.com