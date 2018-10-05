Yeşilyurt Belediyesi denetimleri artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam fırsatçılarına geçit verilmeyecek açıklamasından sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri ve marketlerde zam fırsatçılığına imkân vermemek için denetimlerini sıklaştırdı.

FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR

Türkiye’de yaşanan ekonomi sorunu ve dolar artışını fırsata çeviren bazı işletmeleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler ilk olarak ürünlere gelişi güzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Tüm ürünleri A’dan Z’ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

ÜRÜNLERİN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Marketteki ürünler ile listedeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştıran Yeşilyurt Belediye Zabıta İşler Müdürlüğü, öncelikle tüketimi yoğun olan ürünlerden başlarken, firmaların geriye dönük üç aylık fiyat değişimleri, tedarikçiden veya üreticiden alış fiyatları ve tüketicilere satış fiyatlarını titiz bir şekilde inceledi.

“ZAM FIRSATÇILARINA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Yeşilyurt’ta zam fırsatçılığı yapmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için emirdir, yüksek fiyattan ürün satmaya çalışan işyerlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta İşler Müdürlüğümüze gereken talimatı verdim, denetimler artırıldı” dedi.

“CEZAİ İŞLEMLERİ UYGULANACAK”

Kur artışını bahane ederek stokçuluk yapan ve fahiş fiyatlarla ürün satmaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye’nin büyümesi adına son yıllarda atılan ciddi adımları engellemek adına başlatılan ekonomik saldırıları fırsat bilerek vatandaşlarımıza yüksek fiyattan ürün satmaya çalışanlara karşı gereken önlemleri alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonrasında ilçe genelindeki bütün bakkallar, marketler ve manavlarda denetimlerimizi artırdık. Zabıta İşler Müdürlüğümüze bu konuda kesin talimatı verdim, asla taviz yok, kimseye göz açtırmayacağız.Ekiplerimiz denetimler sırasında ürünlerin fiyat kontrolü, yerli malı logolu ürün, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığını inceliyorlar. İlçemizdeki denetim çalışmaları aralıksız devam edecektir” sözlerini kaydetti. (Bülten)