YEŞİLYURT BELEDİYESİ 150’NCİ ASKERİ UĞURLADI

Yeşilyurt ilçesinde ikâmet eden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden vatani görev kâğıdı gelen tüm askerlerin yararlandıkları proje kapsamında; Türk Bayrağı, cüzdan, tırnak makası, ıslak mendil, ağız bakım seti, tekstil seti, bot boyası, defter, kalem, bot kilidi, dolap kilidi, traş takımı ve dikiş setinin bulunduğu hediye paketleri gençlere emanet ediliyor.

ÇINAR, ERGÜN ERKİŞİ’Yİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

‘Önce Vatan’ projesiyle askere giden gençlere moral ve motivasyon desteği sağladıkları ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Mahallesi’nde yaşayan ve Manisa Alaşehir’deki birliğine teslim olmak için yola çıkacak olan Ergün Erkişi’yi evinde ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Balta’nın yer aldığı ziyarette aile fertleriyle sohbet eden Başkan Çınar, ‘Önce Vatan’ hediye paketini Ergün Erkişi’ye teslim ederken, baba Selver Erkişi’ye ise teşekkür plâketinin yanı sıra Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan tablo hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesinin bütün hizmetlerinin temelinde ‘ Gönül Belediyecilik’ anlayışının yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatan savunması için yola çıkacak askerlerimizin yaşadığı güzel duygulara ortak olmak adına askerlerimiz, aile fertleri ve yakınlarıyla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Gündüzbey mahallemizde yaşayan Ergün Erkişi kardeşimizle birlikte 150 nci askerimizi bu projemiz kapsamında askere uğurlamış olacağız. Kışlalarına teslim olmak için ailelerinden ve sevdiklerinden ayrılan tüm askerlerimize öncelikle hayırlı tezkereler diliyorum. Büyük bir coşkuyla yolladığımız askerlerimizin kazasız belasız gidip gelmelerini Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

“ORDUMUZ VE EMNİYET BİRİMLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

‘Önce Vatan’ projesiyle vatani görevini yapmak üzere birliklerine gidecek olan askerlere temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme desteğinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Projemizin temel gayesi; sosyal belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduğumuzu göstermek, sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktır. Erkişi ailesine misafir olarak askere gidecek olan Ergün kardeşimizle bir araya geldik, askerlik görevi sırasında ihtiyaç duyacağı malzemelerin yer aldığı hediye çantamızı takdim ettik. Projemiz sayesinde askerlerimiz ve aileleriyle bir araya gelip sohbet ediyoruz, hediyeler veriyoruz. Vatan görevi yapan kahraman askerlerimizin ve polislerimizin her zaman yanlarındayız, sürekli irtibat halindeyiz. İhtiyaçların karşılanması anlamında üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“RUHUMUZDA VE ANLAYIŞIMIZDA ASKERLİĞİN ÖZEL BİR YERİ VAR”

Türk milletinin ruhunda askerliğin özel bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “Şehit kanlarıyla sulanmış olan Anadolu topraklarında yaşayan bizler için askerlik çok ulvi bir görevdir. Binlerce yıldır bu topraklarda özgür ve hür bir şekilde yaşıyorsak bunu vatan savunmasını büyük bir özveriyle yapan askerlerimize ve emniyet güçlerimize borçluyuz. Asker ocağı; birlik ve beraberliğin hissedildiği, omuz omuza mücadelenin verildiği peygamber ocağıdır. Yeri ve zamanı geldiği anda hepimiz bu ülke için, kutsal değerlerimiz için, al bayrağımız için canımızı vermeye hazırız. Sınır ötesinde harekâtlarımız sürüyor, içerde ve dışarıda hainler kalleş planlarını yapıyor ama biz yine de kınalı kuzularımızı askere yollarken ağlamak yerine büyük bir coşku ve gururla kına yakıp yolluyoruz. ‘Türk Milleti asker doğar, asker yaşar ve asker ölür’ diye çok güzel bir söz vardır. İşte biz bu yüzden büyük bir devletiz. Bu toprakların mayasında kardeşlik, birlik, beraberlik vardır, istedikleri kadar plan yapsınlar millet olarak Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz’da nasıl mücadele verdiysek her türlü şart ve duruma rağmen ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com