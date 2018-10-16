Yeşilyurt Belediyesi 103 parkı ilçeye kazandırdı

Vatandaşların dinlenip yeşil dokunun tadını çıkarıp spor yapacağı, çocukların da gönüllerince eğleneceği park alanlarıyla ilgili çalışmalara büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha yeşil ve daha modern Yeşilyurt için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya’nın akciğeri Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler bırakmak adına farklı tasarımları ve hizmet alanlarına sahip sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, Gedik, Yeşiltepe, Çarmuzu ve İnönü Mahallerinin de ki yeni park alanlarında incelemelerde bulundu. İlçe genelinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanlarını arttırmak için planlı ve programlı olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Çınar, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının çoğaltılmasını çok önemsiyoruz. İlçemize yeni çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Uygun olan her alanı yeşillendirmek adına bugüne kadar çok ciddi hizmetlerde bulunduk” ifadelerine yer verdi. Tek amaçlarının Yeşilyurtlulara daha mutlu ve huzurlu olacakları ortamlar hazırlamak olduğunu dile getiren Çınar, şunları söyledi:

“Yeşilyurt’a modern yüzlü yeni parklar kazandırmaya, yeşil alanlarının sayısını artırmaya devam ediyoruz. Dört içerisinde ilçemizin sosyal yaşam kültürüne, insanlarımızın gündelik hayatına renklilik kazandıran toplam 103 yeni parkımızı hizmete sunduk. Parklarımızın iç ve dış mimari yapısı gelişen Yeşilyurt’un estetik yapısına olumlu katkılar sunarken, mahallelerimizin yaşam kültürüne de farklılık kazandırmaktadır. Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ve ilçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Parklarımızı vatandaşlarımızın yeşil ile iç içe olabilecekleri şekilde hizmete sunmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Çocuklarımız ile yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için modern ve ferah alanlar oluşturmak adına hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz.”

Yeşilyurt’ta yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu da dile getiren Başkan Çınar, “Gedik, Yeşiltepe, Çarmuzu ve İnönü Mahallerimizde belirlenen noktalara çok nezih ve modern park alanları yapıyoruz. Çarmuzu mahallemizde yaklaşık bir ay öncesinde temelini attığımız park alanımızı 15 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Burada çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma grupları, aydınlatma sistemi ve yeşil alanlarımızdan oluşan yaklaşık iki bin metrekarelik bir park alanımız olacak. Çarmuzu mahallemizin yanı sıra çevre mahallelerden gelecek ilçe sakinlerimizin en güzel şekilde yararlanacağı park alanımız şimdiden hayırlı olsun. Bunun yanı sıra Gedik ile Şentepe mahallelerimizin birleşme noktasında 4 bin 500 metrekarelik bir alana modern ve güzel bir park alanı yapıyoruz. Burada mahalle halkımızın rahatça vakit geçirebileceği, çocukların da oynayabileceği bir park alanına ihtiyaç vardı. Bu atıl alanın park alanına dönüştürmek için hazırladığımız park projemizin inşaat ve imalat çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekteyiz. Mahalle sakinlerine çok güzel, keyifli vakit geçirebilecekleri modern bir park alanı kazandıracağız. Bir ay içerisinde tamamlamayı planladığımız parkımız bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmet alanlarına sahip olacaktır. Vatandaşlarımızın rahatça dinleneceği, çocuklarımızın güvenli ve güzel bir ortamda oyun oynayabilecekleri bu alanımızda şimdiden hayırlı olsun. Bu bölgemizi modern, nezih ve kaliteli bir park alanıyla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a incelemeler sırasında, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Yaşar Kanatucu ile Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM Genel Müdürü Muzaffer Kılıç’ta eşlik etti. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çınar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.