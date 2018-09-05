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Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı birinci oturumunda gündeme alınan komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı birinci oturumunda gündeme alınan komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:12
Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 9 Ağustos 2018 tarihli Ağustos Ayı Toplantısının karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

İSTİFA EDEN CHP’Lİ ÜYE TANATAŞ’IN YERİNE ALĞAN ATANDI

Seyran Mahallesi’ndeki bir sokağa Aziz Uçar isminin verilmesine yönelik teklif görüşüldükten sonra onaylanırken, görevinden istife eden CHP’li Üye Orhan Tanataş’ın yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından CHP’li yedek üye Mehmet Alğan’ın atandığı bilgisi Meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Birinci oturum toplantısında gündeme alınan beş madde İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelenirken, altı madde ise ikinci oturum toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Toplantıya katılan Meclis üyelerine teşekkür eden Meclis Başkanvekili Sadin Şahin, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı kapattı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumunu gerçekleştirmek için 6 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelecek. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediye Meclisi
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