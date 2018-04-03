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YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantıları 1. oturumun da Encümen ile İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Meclis gündeminde olan bazı maddeler ise karara bağlandı.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantıları 1. oturumun da Encümen ile İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Meclis gündeminde olan bazı maddeler ise karara bağlandı.

03 Nisan 2018 Salı 18:37
YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Yeşilyurt Belediyesinin Hizmet Binası toplantı salonunda Başkanvekili Ramazan Yakıcı başkanlığında gerçekleşen birinci oturumda ilk olarak en son yapılan toplantı karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra toplantıda görüşülen 2017 yılı faaliyet raporu kabul edilirken, Denetim Komisyonu Başkanı Sadin Şahin ise raporla ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Mecliste daha sonra gizli oylama ile Encümen Üyeleri ve açık oylama ile İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi. Seçim sonrası Başkanvekili Ramazan Yakıcı, komisyon üyeliklerine seçilen meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Polat’a kredi kullanma yetkisi

Mecliste seçimlerin ardından Hıroğlu Mahallesine kurulacak olan Güneş Enerji Santrali ile Yeşilyurt’un farklı mahallelerdeki kilit taşı, kaldırım yenileme ve yol kaplama işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesi onaylandı.

Şehidin adı çocuk parkına verildi

Meclis, Şırnak’ta teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Malatyalı Uzman Çavuş Burak Ulukaya’nın isminin Çilesiz Muhtarlık Parkına verilmesi teklifini de oy birliğiyle kabul ederken, 15 Nisan’da düzenlenecek ‘Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması’ ile ‘Robocotfest’ projesine ortak olunması da üyelerin oyları ile kabul edildi.

CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Keleş partisinden istifa etti

Toplantıda ayrıca CHP Yeşilyurt Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Keleş partisinden istifa ettiğini yazılı dilekçeyle Meclise bildirdi. Başkanvekili Ramazan Yakıcı da, Ahmet Keleş’in istifa dilekçesini Meclis üyeleriyle paylaştı. Ahmet Keleş, bundan sonra bağımsız üye olarak toplantılara katılmaya devam edecek.

İHA

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Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan Ayı ToplantıAhmet Keleş
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