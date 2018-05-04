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Yeşilyurt Belediye Meclisi Çalışmalarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Çalışmalarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:33
Yeşilyurt Belediye Meclisi Çalışmalarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasında Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak 2 Mayıs 2018 tarihli 1. oturum toplantısı karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

YEDEK LİSTEDEKİ İKİ ÜYE TOPLANTIYA KATILDI

AK Parti Malatya milletvekilliğine aday adaylığı başvurusu yapmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Ramazan Acar ile Mehmet Şireci’nin yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından atanan Ali Özşeker ile Ramazan Şahin,toplantıda hazır bulundular.

Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda Tecde ve Karakavak mahallelerine trafo alanı ayrılmasına karar verildi.

HAZİRAN AYI TOPLANTISI 5 HAZİRAN’DA

Gündemdeki imar maddelerini görüşüp onayladıktan sonra Mayıs ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısını 5 Haziran 2018 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Ramazan YakıcıYeşilyurt Belediye Meclisi
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