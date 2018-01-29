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YEŞİLTEPE’NİN GELİŞMESİNİN YOLU KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yeşiltepe gibi çok yoğun nüfuslu bir yerin, giderek büyüyen ve gelişen Fahri Kayahan gibi gelişmediği konusuna açıklık getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe’nin küçük parsel ve sokaklardan oluştuğuna dikkat çekti. Böyle olunca Yeşiltepe’ye müteahhidin de girmediğini belirten Başkan Polat, “Yeşiltepe’nin ve Çevreyolu’nun altındaki bölgelerin gelişiminin ve dönüşümün yolu kentsel dönüşümdür” dedi.

YEŞİLTEPE’NİN GELİŞMESİNİN YOLU KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yeşiltepe gibi çok yoğun nüfuslu bir yerin, giderek büyüyen ve gelişen Fahri Kayahan gibi gelişmediği konusuna açıklık getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe’nin küçük parsel ve sokaklardan oluştuğuna dikkat çekti. Böyle olunca Yeşiltepe’ye müteahhidin de girmediğini belirten Başkan Polat, “Yeşiltepe’nin ve Çevreyolu’nun altındaki bölgelerin gelişiminin ve dönüşümün yolu kentsel dönüşümdür” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:53
YEŞİLTEPE’NİN GELİŞMESİNİN YOLU KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yeşiltepe Bölgesi yaklaşık 70 bin nüfuslu, köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen istenilen ölçüde gelişememesi başta vatandaşlar olmak üzere birçok kesimin dikkatlerinden kaçmıyor. Fahri Kayahan bölgesinin daha yeni kurulmasına rağmen Yeşiltepe’den kat be kat gelişmesine bir anlam veremeyen vatandaşlar, kendi bölgelerinin de gelişmesini isterken, “Fahri Kayahan Bölgesi devasa bir şekilde büyüyor. Ancak Yeşliltepe gibi nüfusu çok olan yerlerde maalesef fazla bir büyüme söz konusu değil. Yeşiltepe için ne yapabilirisiniz ya da ne yapılabilir” sorusuna cevap vererek, önemli bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

İmarının düzgün bir şekilde planlanıp yapıldığı için Fahri Kayahan gibi yerlerin daha hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Polat, kendisinin de Yeşiltepeli olduğunu hatırlatarak, ilkokulu da Şeker İlkokulu’nda okuduğunu dile getirdi.

MÜTEAHHİT GİREMİYOR

Yeşiltepe’nin küçük parsellerden oluştuğuna dikkat çeken Başkan Polat, “O zamanlar Yeşiltepe ile Karakavak’ın arsa fiyatları birbirine yakındı hatta Yeşiltepe Karakavak’tan daha pahalıydı. Fakat Yeşiltepe küçük küçük parsellerden oluşan her bir parselde bir evin olduğu yani o günkü şartlarda ‘başımızı sokacağımız 2 göz evimiz olsun’ mantığıyla oluşmuş bir mahalle pozisyonunda. Karakavak, Fahri Kayahan, Tecde bölgeleri ise boş. 10-20 dönüm arazinin içerisinde bir ev şeklinde bir yer. Buralarda ufak parseller yok. Böyle olunca buraların düzgün bir şekilde imarı yapılmış oldu. Ama Yeşiltepe’de bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü sokaklar oluşmuş artık. Ve o günün şartlarına göre sokaklar oluşmuş. Müteahhit girmiyor. 3-4 evi birleştirip ancak bir bina yapabilir. Müteahhidin 3-4 evi birleştirdiği zaman bu evlerin sahiplerine bir şeyler vermesi gerekiyor” diye konuştu.

STANDARTLARI YÜKSELTMELİYİZ

Fahri Kayahan’ı kendilerinin büyütmediğine dikkat çeken Başkan Polat, şunları kaydetti:

“Fahri Kayahan’ı biz büyütmüyoruz. Yolunu yapıyoruz, çalışmasını yapıyoruz ama özel sektör önde gidiyor. Yeşiltepe’nin ve çevreyolunun altındaki bölgelerin gelişiminin ve dönüşümün yolu kentsel dönüşümdür aslında. Kentsel dönüşümde çok zor ve sıkıntılı bir süreç. İnşallah Afeteveleri için düşünülen kentsel dönüşümü bu sene başlatırız. Böyle bir adım atmayı ve böyle bir birikim oluşmasını istiyoruz. Bunun için biz de çevreyolunun altı dediğimiz bölgelerde var olan şekliyle standartları yükseltmeyi hedefliyoruz. Yolların standartlarını yükseltmeliyiz. Sosyal donatı olarak gençlik merkezleri, yeşil konaklar oluşturmalıyız. Buraların çocuklarına destekler vermeliyiz. Ve bu bölgelerde de bu çalışmaları yapıyoruz.”

MUTLU SARIGÜL

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YeşiltepeDönüşümün Yolu Kentsel DönüşümYEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT
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