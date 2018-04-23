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Yeşiltepelilerin Köpeklerle İmtihanı

Sahipsiz köpeklerden dolayı sıkıntı yaşan Yeşiltepe sakinleri isyan ediyor. Köpeklerin sabah okula giden çocuklara ve akşamları işinden gelen kadınlara saldırdıklarını savunan vatandaşlar, problemlerinin çözülmesini isterken, mahalle muhtarları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpekleri toplayan bir gece ekibi oluşturulmasını talep ediyorlar.

Yeşiltepelilerin Köpeklerle İmtihanı

Sahipsiz köpeklerden dolayı sıkıntı yaşan Yeşiltepe sakinleri isyan ediyor. Köpeklerin sabah okula giden çocuklara ve akşamları işinden gelen kadınlara saldırdıklarını savunan vatandaşlar, problemlerinin çözülmesini isterken, mahalle muhtarları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpekleri toplayan bir gece ekibi oluşturulmasını talep ediyorlar.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:35
Yeşiltepelilerin Köpeklerle İmtihanı

Yeşiltepe bölgesinde bulunan sahipsiz köpekler dehşet saçıyor. Gruplar halinde insanlara saldırdıkları iddia edilen köpeklerin toplatılmasını isteyen mahalle muhtarları BUSABAH gazetesine konuşarak, Malatya Büyükşehir Belediyesinden yardım istiyorlar.

Yeşiltepe’nin birçok mahallesinde sahipsiz köpeklerin bulunduğunu dile getiren Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Ulukaya, özellikle Canlı Hayvan Pazarı ile Askeri Hastanenin bulunduğu civarda, Kiltepe’de, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile hurdacıların bulunduğu yerlerde, Yeşiltepe’nin 8 mahallesinde sahipsiz köpeklerin çok fazla olduğunu söyledi.

5-10 KÖPEK YOK; SÜRÜLER HALİNDE VAR

Köpeklerin sürüler halinde gezdiklerini ve insanlara saldırdıklarını kaydeden Muhtar Ulukaya, “Sahipsiz köpekler bizi çok fazla sıkıntıya sokuyorlar. 8 mahalle muhtarımız bu konuda çok şikayetçi ve vatandaşlarımız çok muzdaripler. Sahipsiz köpeklerin beslendikleri yer Canlı Hayvan Pazarı, yaşadıkları yer Askeri Hastanesinin bahçesi. Bu köpeklerin toplatılması için belediyede bir gece ekibi olması gerekiyor. Bu köpekler geceleri vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Sabahları okula giden çocuklarımıza devamlı saldırıyorlar. Sahipsiz köpekler çok büyük tehlike yaratıyor. Daha önce sahipsiz köpekler için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bir gece ekibi vardı. Şu anda o ekip yok. Büyükşehir Belediyesi bu işi ilçe belediyelerine bıraktıklarını söylüyor. Eğer gece ekibi olmazsa gündüz ekibiyle bu hayvanlar toplanmaz. Burada 5-10 köpek yok. Sürüler halindeler, grup grup geziyorlar. Her grupta 8-10 tane köpek bulunuyor. İnsanlar da grup halinde saldırıyorlar. Biz köpekler öldürülmeden bir an önce bu sorunumuza bir çözüm bulunmasını istiyoruz”diye konuştu.

ÖLDÜRÜLMESİN!

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir gece ekibi oluşturulmasını ve köpeklerin öldürülmeden toplatılmadan hayvan barınağına götürülmesini isteyen Yeşilkaynak Mahallesi Muhtarı Murat Karaduman ise, “Köpeklerden dolayı sıkıntılıyız. Çevre ilçelerden köpekleri toplayıp buradaki canlı hayvan pazarının civarına bırakıyorlar. Canlı hayvan Pazarı’ndaki mezbahanenin artıklarıyla besleniyorlar. Ve buralarda da barınıyorlar. Ben köpeklerin toplatılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağındaki yetkililere söyledim. ‘Muhtarım biz şu anda toplamayı kaldırdık, Yeşilyurt Belediyesi sahipsiz köpekleri toplamaktadır’ dediler. Yeşilyurt Belediyesi’nin imkanları kısıtlı olduğu için hepsini toplayamıyor. Yeşiltepe’deki 8 mahallenin sahipsiz köpeklerle ilgili çok sıkıntısı var. Biz tekrar Büyükşehir bünyesinde bir gece ekibi oluşturulmasını istiyoruz. Biz köpeklerin öldürülmesini istemiyoruz. Sadece toplatılıp hayvan barınağına götürülmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu. 

ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYORLAR

Köpeklerden dolayı sıkıntılarını belirten vatandaşlar ise, “Sahipsiz köpekler çok fazla. Çocuklarımız okula gidemiyor. Kadınlarımız akşamları işten gelemiyorlar. Hem çok sayıda saldırıyorlar hem de korkmuyorlar. Muhtarlarımıza gerekli olan şikayetlerimizi ilettik. Bizler çocuklarımızın köpeklerce parçalanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandılar.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
YeşiltepeKÖPEKMalatya
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