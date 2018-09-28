Yeşiltepe’de imar problemi

Çevreyolu’nun altının gelişmemesi, başta Yeşiltepe bölgesi olmak üzere diğer mahalleleri rahatsız ediyor. Özellikle vatandaşların imar konusunda rahatsız olduklarını ifade eden Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

İmar konusunun artık kanayan yaraları olduğunu dile getiren Muhtar Şahbaz, bu konuyu mahallelerin devamlı dile getirdiğini söyledi.

MÜTEAHHİTLERİN GİRMESİ GEREKİYOR

Parsellerin küçük olduğu için müteahhitlerin Yeşiltepe’ye giremediğini ifade eden Başkan Şahbaz, şunları kaydetti:

“Mahalle sakinleri muhtarlara ‘ne yaptınız, mahalleler için hiçbir şey yapmıyorsunuz’ diye tepki gösteriyorlar. İmarla ilgili Yeşiltepe bölgesine hala bir şey yapmadılar. Biz muhtarlar zor durumda kalıyoruz. Biz bu konuyu belediye başkanlarımızla bir araya geldiğimizde sık sık dile getiriyoruz. Bölgemizin kalkınması için, ülkemize katma değer sağlaması için arsaların, küçük parsellerin birleştirilmesi ve müteahhitlerin buraya girmesi gerekiyor. Kat sayısı binaların buraya yapılması Yeşiltepe bölgesini daha da geliştirecektir. Kat sayısı 7-8 kat olursa çok iyi olur. Öte yandan buradaki insanlarda bir ev sahibi olmuş olacak. Ayrıca inşaat sektörü de canlanacak. Bunun çok yönlü katma değeri var. Yeşiltepe bölgesi depreme dayanıklı bir bölge. Burada Yeşilevler var ve binalar 16 kattan oluşuyor. Yeşiltepe’nin diğer bölgeleri de çok katlı olursa bölgemiz açısından çok iyi olacak. 3-4 kat sayısıyla müteahhitler Yeşiltepe cesaret edip giremiyorlar. Zarar edeceklerini söylüyorlar. Haklılar.”

MİLLET KIRAATHANESİ İSTİYORUZ

Ayrıca çevreyolunun altında kalan mahallelere Millet kıraathanelerinin yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Şahbaz, “Biz bölgemize Millet Kıraathanesi istiyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz tarafından Zaviye Mahallesi civarına bir Millet Kıraathanesi yapıldı. Çok modern, gelişmiş ve gerçekten orada insanlarımızın oturup, kitap okumak, tarihimizi öğrenmek, ahlaki, dini bilgi eğitimi verilmesi çok önemli. Aslında Millet kıraathanelerinin çevreyolunun altına yapılması gerekiyor. Mahallelerin ortak noktalarında bu gibi eserler kazandırılsa çevreyolunun altındaki gençler de bundan faydalanılır. Çevreyolunun altına 7-8 tane Millet Kıraathanesinin yapılması bana göre elzemdir” diye konuştu.