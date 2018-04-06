YEŞİLÇAM CADDESİ ADI GİBİ YEŞİL OLACAK

Yaptığı cadde ve sokak düzenlemeleriyle Türkiye’de örnek olarak gösterilen Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmaları Malatyalıların da takdirini topluyor. Büyükşehir Yıldıztepe ve Tandoğan Mahallelerini birleştiren Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçası olan Yeşilçam Caddesinde son rötuşları yapıyor. 1.2 kilometre uzunluğundaki caddeyi Malatya’ya yakışır bir hale getiren Büyükşehir, caddede son olarak 2 metre genişliğinde açılan bisiklet yollarına beton dökecek.