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Yerine Kim Geçecek?

Malatya Büyükşehir Belediyesinde 2 dönem başkanlık yapan Ahmet Çakır, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Çakır’ın istifasından sonra akıllara, yerine kimin geçeceği sorusu geldi.

Yerine Kim Geçecek?

Malatya Büyükşehir Belediyesinde 2 dönem başkanlık yapan Ahmet Çakır, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Çakır’ın istifasından sonra akıllara, yerine kimin geçeceği sorusu geldi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:46
Yerine Kim Geçecek?

2 dönem boyunca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığında görev yapan Ahmet Çakır, dün görevinden istifa etti. Çakır’ın cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Kulislerde ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Belediye Başkan vekilleri Şefik Şengün ile Hasan Gögüs’ün ismi geçiyor.

BELEDİYE BAŞKANLIĞININ BOŞALMASI HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Belediyeler Kanunu’nda ise bahsi geçen konu ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

“Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, seçer.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDAN GİZLİ OYLA SEÇİLİR

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç 15 gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLENDİRİLMESİ

Madde 46- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.”

TÜRKAN YILDIZ -Busabah GAZETESİ 

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