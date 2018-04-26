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Yerelde Ulusal Hizmeti Veriyorsunuz

BUSABAH gazetesini ziyaret eden Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Malatyalı basın mensuplarını; görevinin başında, heyecan içerisinde gördüğünü kaydetti. Başkan Karaca, “Gittiğim her ilde televizyonları, gazeteleri ziyaret ederek orada çalışanlarla tanışıyorum. BUSABAH gazetesi olarak yerelde ulusal hizmet veriyorsunuz” dedi.

Yerelde Ulusal Hizmeti Veriyorsunuz

BUSABAH gazetesini ziyaret eden Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Malatyalı basın mensuplarını; görevinin başında, heyecan içerisinde gördüğünü kaydetti. Başkan Karaca, “Gittiğim her ilde televizyonları, gazeteleri ziyaret ederek orada çalışanlarla tanışıyorum. BUSABAH gazetesi olarak yerelde ulusal hizmet veriyorsunuz” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:51
Yerelde Ulusal Hizmeti Veriyorsunuz

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, dün BUSABAH gazetesini ziyaret etti. İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu ve gazete çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Karaca, önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak 24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleriyle alakalı konuşan Başkan Karaca, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimin baskın seçim gibi bir seçim olduğunu söyledi.

HEP VATANPERVER OLMUŞTUR

Anadolu basınının seçimin sağlık bir şekilde yapılması için kalitesini ortaya koyacağını belirten Başkan Karaca, “Kimsenin beklemediği bir olaydı. 2 aylık bir süre içerisinde bu seçimin yapılması bizim de aleyhimize bir olay. Biz isteriz ön seçim yapılmasını, milletvekilleri aday adaylarının olmasını. Şimdi bunların hiçbirisi ortada yok. Yani direkt seçime girilecek. Zaman yok. Anadolu basını her zaman milleti, devleti, ülkesi, şehri, vatandaşı için hep vatanperver olmuştur. Anadolu basını aynı kalitesini yine ortaya koyacak. Bu seçimin en düzeyli şekilde geçmesi için halkın uyarılması noktasında, adayların görüşlerinin verilmesi noktasında objektif davranarak seçimin çok sağlıklı bir şekilde bitirileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

BİRÇOK İLDE HEYECAN YOK

Malatya’nın görsel ve yazılı basınını diğer illerle kıyaslayan Başkan Karaca, “2015 yılında Başkanlar Konseyini yapmaya geldiğimiz zamanda söylemiştim. Ben hemen hemen her ay 10’un üzerinde illere gidiyorum. Gittiğim her ilde televizyonları, gazeteleri ziyaret ederek orada çalışanlarla tanışıyorum. BUSABAH gazetesi olarak yerelde ulusal hizmet veriyorsunuz. Birçok ilde maalesef heyecan yok. 2-3 arkadaşla gazete çıkarılmaya çalışılıyor. Malatya’da heyecan görüyorum. Gerçekten arkadaşlarımız görevinin başında, heyecan içerisinde çalıştığını görüyorum. Malatya basınının belki de diğer illerin en başarılı basını arasına girebileceğini gördüm” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah GAZETESİ 

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz KaracaBUSABAH GAZETESİMemet BozkurtoğluMalatya
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