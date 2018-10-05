Yerel ürünlere katkı

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Oda Başkanları ile birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler.

Ziyarette konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Yeni kurulun üniversitemizin 8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal’ın ismini taşımasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin kurumsal çalışmaları ile birlikte, yeni akademik yıl çalışmamız devam ediyor. Sizlerin bilimsel çalışmalarımıza destek vermeniz bizlerin yeni ürünler üretmemize ve değer bulmasına katkı sunmuş olacak. Bizler esnafla, yeri geldiğinde halkla bilimi buluşturacağız,. Toplumla barışık bir şehir üniversitesi oyla yolundayız. Yapacağımız çalışmalarda esas olacak olan hedef topluma fayda sağlaması, ülkemizin üretime katkı sunmasıdır. Birlikte güzel projeler yapacağız. Burada çıkartacağımız ürünler, bilim insanını kendi alanındaki sektörde bulacaktır. Bilim artık kitaplardan çıkıp, toprağa, yeri geldiğinde sahaya, yeri geldiğinde laboratuvarlara, fabrikalara girmelidir. Yapacağımız bilimsel çalışmaların tezgaha kadar uzanacak olan sürecinde herkesten destek ve katkı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALLAH BENİ MALATYALI OLARAK YARATTI”

Karabulut, “Bende bir esnaf evladıyım. Rahmetli babamız bizi yetiştirirken, ‘İlim sizin biliminiz, biliminiz ise ilminiz olsun’ derdi. Ben önce bilimi kitapların arasında aradım, daha sonra da Acı Kayısı Çekirdeğinin Kansere Etkileri çalışmam ile patent aldım. Ankara’daki süreçte bu araştırma uluslararasında da yayınlandı. Allah beni Malatyalı olarak yarattı. Ben bu onuru ve gururu dünyanın neresine gidersem gideyim yaşayacağım. Malatya’nın başta kayısı ve diğer tüm yerel ürünlerinin bilimsel çalışmalardan geçirilerek katma değeri yüksek ürünler olarak piyasaya sürülmesinde bizlerinde katkıları olmalı ve bu katkıyı Malatya’mıza vereceğiz” diye konuştu.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, merhum Turgut Özal’ın Malatyalılar tarafından sevilen bir lider olduğuna işaret ederek, “Turgut Özal’ın ismini taşıyan bir üniversitede bulunmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin esnafla iç içe olacağına inanıyoruz. Malatya’nın bir tarım kenti olması nedeniyle üniversitemizin büyük katkılar sunacağını da umut ediyoruz. Malatya’yı bilen, üniversiteyi çok iyi tanıyan Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un atanmış olması da Malatya için bir şans. Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un atanmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir ilin büyümesi ve gelişmesi için ilçelerinde büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Malatya’nın ilçeleri ne yazık ki küçük. Üniversitemizin ilçelerimize yönelik daha fazla çalışma yapması ve ilçelerimizde bin-bin 500 öğrencinin olması o ilçenin kalkınması demektir. Malatya Esnaf ve Sanatkar camiası olarak ikinci üniversitenin kurulmasını her zaman gündeme getirmiştik. Özellikle ikinci üniversitemizin Turgut Özal’ın ismini taşıması bize ayrı bir onur ve gurur yaşatmıştır. Malatya Esnaf ve Sanatkar Camiası olarak her zaman üniversitemizin yanındayız” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN ONUR”

Keskin, “Bir esnaf evladı olan rektörümüz ile esnaf camiasının aynı masada oturuyor olması da bizler için ayrı bir onur ve mutluluktur. Esnaf camiasının içerisinde de rektör, profesör, avukat yetişerek ülkenin kalkınmasına katkı veriyorlar” ifadelerini de kaydetti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, “Malatya Turgut Özal Üniversitemizin kısa sürede gelişmesi için bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Üniversitemizin yanındayız. Turgut Özal’ın eserini daha ileriye taşıyacağız” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Bu arada, Rektör Prof. Dr. Karabulut, 2018-2019 Akademik yılında yeni kurulacak olan “Öğrenci Kulüpleri” arasında Ahilik Kültür Kulübünün de olacağını belirterek, hem Ahilik kültürünün yaşatılmasına üniversite olarak katkı sunacaklarını hem de Malatya esnaf ve sanatkar camiası ile yakın iletişim içerisinde bulunacaklarını kaydetti.

ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIZ

Keskin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Ahilik Kültürü Kulübünün kurulacak olmasından dolayı teşekkür ederek, “Üniversitemiz daha ilk akademik yılının başında Ahilik Kültürü ile yakından ilgileniyorsa, bizlerde üniversitemiz için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bu nedenle Akademik Yıl açılış töreninde Malatya Esnaf Camiası olarak Ahilik Pilavı ikramında bulunacağız, öğrencilerimizle iç içe olacağız” dedi. (Haber Merkezi)