“YER VERİN, TİCARET MERKEZİ KURALIM”

Malatya’nın ekonomisinin nabzının attığı yerlerden birisi Malatya Şire Pazarı ile Buğday Pazarı’dır. Bu 2 pazarın yerlerinin değiştirilmesi konusunda hala bir arpa boyu yol kat edilemedi. Yetkililerin bu 2 pazar konusunda ne zaman çalışma yapacağı bilinmezken konunun muhataplarından Malatya Ticaret Borsası (MTB) Gürsel Özbey, hem pazarların konusunu hem de pazarlarda yaşanan sıkıntıları anlattı.

Kayısı pazarında zaman zaman güvenlikle alakalı hoş olmayan hareketlerin meydana geldiğini ifade eden Başkan Özbey, önceki Valimizle bu konuyu konuştuğumuzda Sayın Valimiz ‘eğer burada sıkıntı varsa bizim görevimiz bu sıkıntının giderilmesi için devletin bütün kurumlarını harekete geçirmektir’ dediğini hatırlattı.

KAYISIDA KAYIT DIŞILIK

Pazarların hijyenik bakımından iyi olmasını ifade eden ve kayıt dışılığa da dikkat çeken Başkan Özbey, “Bu vesileyle devletin bütün kurumları harekete geçti. Bu konuda Malatya'da ticari anlamda ne kadar kamu kurum ve kuruluşları varsa, sağlık açısından da, güvenlik açısından da, mali açıdan da ortak bir çalışma içine girdiler. İnsanlar bu malları, bu ürünleri tüketiyorlar. Tüketilen ürünün de hijyenik olması ve bu şekilde tüketiciye ulaşılması lazım. Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Mevcut komisyon halen görevini yapmaktadır. Bir de Malatya'da kayısı ile ilgili kayıt dışılık başını almış gidiyor. Bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla çalışmalar devam ediyor. Bitti mi, bitmez. Çünkü kayıt dışılığın sıfıra inmesi mümkün değil. Ama şu andaki Sayın Valimizin de üstün gayretleriyle bu çalışmalar devam etmektedir” şeklinde konuştu.

SİZ YEREL YÖNETİCİNİN GÖREVİ NEDİR?

“Bir pazarın 21 tane giriş ve çıkışı olur mu?” sorusunu soran Başkan Özbey, “Bizim 2 tane pazarın; Şire Pazarı ve diğeri de üreticinin ürün getirdiği Buğday Pazarı dediğimiz arsaların acilen şehir dışına çıkarılması için yerel yerel yöneticiler talebimiz var. Şu anda mevcut yerler şehrin içerisinde kaldı. Trafik açısından, güvenlik açısından sıkıntılıdır. Bizim buraları kontrol etme şansımız yok. Bir pazarın 21 tane giriş-çıkışı olur mu? Onu kontrol edebilir misiniz, edemezsiniz. Biz diyoruz ki bize yer gösterin, biz Malatya’ya yakışır 2 pazarı da bir arada barındıran bir ticaret merkezi kuralım. Biz bunu talep ediyoruz. Bundan daha iyisi var mı? Üreticinin rahatlıkla gelebileceği güzergâh olacak. Tüccarlarınızın, ihracatımızın rahatlıkla gelebileceği güzergâh olacak. Siz yerel yöneticinin görevi nedir? Şehrin gelişimine katkıda bulunacak kurum ve kuruluşlar yardımcı olmaktır. Biz de Ticaret Borsası olarak diyoruz ki gelin şurada bir ticaret merkezi kuralım. Bu Malatya için elzem hale gelmiştir, talebimiz budur” diye konuştu.

YER TALEBİMİZ DEVAM EDİYOR

Bürokrasi engeline de dikkat çeken Başkan Özbey, “Bunun için Büyükşehir Belediyesinden yer talebimiz halen devam ediyor. Şu an Altay Kışlası ilgili bir çalışma yapıldığı söyleniyor, eğer o güzergâhta bize de 2 pazarımızı bir araya getirecek yer verilirse biz rahatlıkla buraya üreticilerimizin ve üyelerimizin katkıları ile bir ticaret merkezi yapacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz bürokrasi her şeyin önünde bir engel. Bu iki yerin taşınması konusu da şu anda bürokrasiye takılmış durumda” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ RAHAT ETMELİ

Başkan Özbey, “Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da işler biraz yavaş ilerliyor. İnşallah en yakın zamanda bize de yerel yöneticilerimiz bir yer gösterirler. Biz de Malatya'ya yakışır bir ticaret merkezi, içinde sosyal donatılar olan, bankası, otoparkı, lokantası olan bir yer yaparız. Üretici saat üçte dörtte köyünden çıkıp geliyor. Bir sıcak çorba içecek bir yeri olmalı. Aracını otoparka koyabileceği güvenlikli bir yer olmalı. Güvenlikte olacak ki üretici arabasıyla, eşyasıyla gelip rahat etsin. Ürününü pazarlasın. Tek girişi tek çıkışı olsun. Tek kantarı olsun” dedi. busabahmalatya.com