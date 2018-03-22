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‘YER AYRI RUH AYNI’ TİYATRO OYUNUNAYOĞUN İLGİ

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sahnelenen ‘Yer Ayrı Ruh Aynı’ adlı tiyatro yoğun ilgi gördü. Kahramanlık türkülerinin de seslendirildiği programda yer yer duygusal anlar yaşandı.

‘YER AYRI RUH AYNI’ TİYATRO OYUNUNAYOĞUN İLGİ

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sahnelenen ‘Yer Ayrı Ruh Aynı’ adlı tiyatro yoğun ilgi gördü. Kahramanlık türkülerinin de seslendirildiği programda yer yer duygusal anlar yaşandı.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 11:41
‘YER AYRI RUH AYNI’ TİYATRO OYUNUNAYOĞUN İLGİ

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Yer Ayrı Ruh Aynı’ adlı tiyatroyu izlemeye, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkan Vekili ZafirKırçuval, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir, Malatya Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Kıbrız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, ilk olarak şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Ömer İnce’nin yazıp yönettiği, Kazım Doğan’ın koordinatörlüğünü yaptığı ve Rahmi Akıncı İlkokulu öğrencilerinin oynadığı tiyatro ekibi tarafından ‘Yer Ayrı Ruh Aynı’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Korosu tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirildiği programda,yer yer duygusal anlar yaşandı.

Programın sonunda konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Çanakkale Zaferi’nin önemine değinerek, “Geçmişteki zaferlerimiz millet olarak gururumuz. Buraya taşıdığımız şeyler güzeldi. Gençlerimize bu başarılı programlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİBattalgazi KaymakamlığıÇANAKKALE ZAFERİAli TatlıBülent Eriş
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