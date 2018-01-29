YENİDEN DÜZENLENECEK

Engelli çocuklar için düzenlenecek olan park alanında genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, engelliler için yoğun bir çalışma sergilediklerini söyledi.



Engelli vatandaşların istifade edecekleri fiziki mekanları bir bir hizmete sunduklarını belirten Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize yönelik birçok çalışma yürütmekteyiz. Gerek fiziki mekanların kazandırılması, gerekse etkinlikler noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan Engelli Merkezlerimizle; engelli çocuklarımızı sosyal hayatın içerisine katma ve mesleki alanlara yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile 350 engelli kardeşimiz girdikleri sınavda başarılı olmuş ve kamuya atamaları yapılmıştır. Engellilere uyumlu alınan toplu taşım araçları sayesinde engelli kardeşlerimiz daha önce yaşadıkları ulaşım sorunlarından da kurtulmuşlardır. Yeşiltepe bölgemizde temelini attığımız Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi ile çok güzel ve nezih bir mekanı daha engellilerimizin hizmetine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.



“Engellilerin hizmetine sunulacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların kullanımına sunmak amacıyla yeni mekanlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Başkan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 5 dönümlük bir alana sahip olan Özalper Parkında birtakım fiziki değişiklikler yaparak Otizm ve Down Sendromlular Dernekleri ile spor faaliyetleriyle uğraşan zihinsel engelli çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Özalper Parkı içerisinde; eğitim salonları, toplantı ve spor salonları ile kafeterya ve engelli derneklerimiz için bürolar bulunacak. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Malatya’da engellilerimizin büyük bir çoğunluğuna ulaşmış olacağız. Özalper Parkındaki çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayıp, engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.