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YENİDEN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

Malatya Muhtarlar Derneğinde yapılan genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Eren yeniden seçilerek güven tazeledi.

YENİDEN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

Malatya Muhtarlar Derneğinde yapılan genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Eren yeniden seçilerek güven tazeledi.

10 Nisan 2018 Salı 18:26
YENİDEN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

1968 yılında kurulan ve Malatya'nın ilk muhtarlar derneği olma özelliğini taşıyan Malatya Muhtarlar Derneğinde seçim heyecanı yaşandı. 1996 yılından itibaren Malatya Muhtarlar Derneği Başkanlığını yürüten Mustafa Eren, üye muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen seçimde yeniden Başkanlığa seçildi. Battalgazi Toplantı Salonunda yapılan ve çoğunluğun sağlandığı olağan genel kurulda yapılan seçime tek liste halinde gidildi. Kongre sonunda teşekkür konuşması yapan Başkan Mustafa Eren, “Bizler muhtar olarak çok önemli bir görev üstlenmişiz. Gerek şehrimizin gerekse bulunduğumuz mahallenin sorunlarının çözümü için elimizi taşın altına koymuşuz. Devletin en ücra köşesindeki vatandaşın sesini bizler duyuracağız. Hep birlikte var olan sorunların çözümü için her türlü gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu. Malatya'daki tüm muhtarların sorunlarına eğileceklerini belirten Eren, “Muhtarlar olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yapacağımız hizmetlerde istişareye önem vererek muhtarlarımızın sorunlarını ilgili mercilere ulaştırmada her türlü gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Malatya Muhtarlar Derneğinin Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Hüseyin Başıbüyük, Kemal Bulgurlu, Ramazan Korkmaz, Mehmet Dönmez, Mahmut Yiğit, Elif Gemici, Mehmet Özpolat, Kadir Tursun, Bayram Şahin, Ömer Gönültaş, Ahmet Yılmaz Büker, Davut Alkan, Adnan Çit, Ali Yiğit, Alaaddin Boyraz, Bayram Alışık ve Nedim Akbulut."

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Muhtarlar DerneğiMustafa Eren
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