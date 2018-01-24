YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Divan Başkanlığını MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek’in yaptığı genel kurula Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf odası başkanları ve oda üyeleri katıldılar.

MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, "Afrin Operasyonunda ordumuzun başarılı olmasını diliyorum. Bütün esnafımızdan, dükkanlarına Türk bayraklarını asmalarını istiyoruz. Bu operasyon başarılı olacaktır. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu.

4 YILDA 1 MİLYON 338 BİN TL KREDİ KULLANILDI

Genel kurulda esnaf kredileri hakkında bilgi veren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, "Bizler tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız. Zahireciler Esnaf Odası üye olanlar içinden 4 yıl içinde 1 milyon 338 bin TL kredi kullanılmıştır. Bu rakam az. Esnaf kredilerinin faiz oranları daha düşük. Esnafımız şartları tutması halinde kredi başvurusunda bulunabilir. Yeni kredi imkanları var. Bunlar yüzde 5 faizli ve 5 yıl vadeli 200 bin limitli işletme kredisi, yüzde 5 faizli ve 10 yıl vadeli 500 bin TL limitli işyeri edindirme kredisi ile yüzde 5 faizli ve 5 yıl vadeli 500 bin TL limitli taşıt edindirme kredileri de bulunmaktadır. Zahireciler Esnaf Odası üyeleri için yeni bir yer yapımı için çalışmalar devam ediyor. Bu konuda gelişmeler olduğu zaman esnaflarımızı bilgilendireceğiz" açıklamalarını yaptı.

Zahireciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden tek liste ile aday olan Artun, "Genel kurula katılan esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sorunları biliyoruz ve bu sorunların çözümünü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bana vermiş olduğunuz yetki için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel kurul sonucunda Bülent Artun başkanlığındaki Zahireciler Esnaf Odası’nın yönetim kuruluna İbrahim Halil Kılıç, Eylem Çağlar, Karaca Hayta, Arif Koyun, Erhan Daşkaya ve İsmail evren getirilirken, Denetim Kuruluna ise Ufuk Yılmaz, Yunus Alkan ve Cercis Ünsal seçildiler. busabahmalatya.com