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Yenice Mahallesindeki cami restore ediliyor

Darende’nin Yenice Mahallesinde bulunan eski cami Darende belediyesi tarafından restore ediliyor. 

Yenice Mahallesindeki cami restore ediliyor

Darende’nin Yenice Mahallesinde bulunan eski cami Darende belediyesi tarafından restore ediliyor. 

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:53
Yenice Mahallesindeki cami restore ediliyor

1966 yılında yapılan ve ibadete çok elverişli olmayan caminin iç ve dış cephesi taş kaplama yapılıyor. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser camide yapılan çalışmayı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Eser, “Senelerdir Yenicemizde özlemini duyduğumuz modern bir camiye ihtiyacımız vardı. Eski camimiz cami görünümünün dışındaydı düşündük ve muhtarımızla da karar verdik. ‘Camimizi en güzel şekilde onaralım, cami görünümünü alsın, çevre düzenlemesini yapalım Yenicemize yakışır güzel bir camimiz olsun’ dedik ve çalışmalarımıza başladık ve devam ediyor İnşallah kısa sürede ibadete açılacak” şeklinde konuştu. 
Yenice Mahalle Muhtarı Rahmi Ekice caminin yapımını sağlayan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’e teşekkür etti. Ekici “1966 yılında yapılan cami ibadete elverişli değildi. Belediye Başkanımız tadilatını üstlendi taş kaplama yapılıyor. Yenice Mahallemizde yıllardır özlemini duyduğumuz camimiz nihayet mahallemize yakışır hale geliyor. Müslüman kardeşlerimizi bir araya getiren her türlü maddi ve manevi yardımlaşmanın kaynağı olan mübarek yerlerimiz Darende ve Yenice mahallemize yakışır hale geliyor” diye konuştu. 

İHA

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