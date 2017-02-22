22 Şubat 2017 Çarşamba

Yeni yerinde hizmet verecek

Malatya Sivil Toplu Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesi artık yeni yerinde hizmet verecek.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:51
Yeni yerinde hizmet verecek

  MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, yeni dernek yerleri ile Ankara'nın en merkezi yerinde Malatyalılara hizmet vereceklerini söyledi. Özellikle şehir dışından ve Malatya’dan gelecek hemşehrilerin dernek binasını kullanabileceğini kaydeden Göksu, “Bizim amacımız tüm hemşehrilerimizin bir arada olmalarını sağlamak” dedi.

AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN BİR KURUMUZ
  MASTÖB’ün Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kaydeden Göksu, “Biz ayrıştıran değil birleştiren bir kurumuz tüm hemşehrilerimize eşit mesafedeyiz. MASTÖB tüm sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olarak tescil edilmiş bir kuruluştur” ifadelerine yer verdi.

MASTÖB’ün bugün Türkiye’de saygın sivil toplum örgütleri arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Göksu, “Malatya Sivil Toplu Örgütleri Birliği Ankara Şubesinin yeri tüm hemşehrilerimizin yeridir. Şimdiden yeni yerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.(Bülten)

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