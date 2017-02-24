Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 1 ay sonra teslim edileceği açıklanan yeni stadyumun bulunduğu bölgeden geçen çevreyoluna yapılacak 1 adet köprülü kavşak işi için, 16 Mart Perşembe günü saat 10.00’da ihale yapılacağını açıkladı.

Köprülü kavşağın, İnönü Üniversitesi karşısında bulunan yeni stadyuma giden bir ana yolun bulunmaması, ara yolların da trafik akışı için uygun olmaması nedeniyle yapılacağı açıklandı.

Köprülü kavşağın stadın açılış tarihine yetişmesi durumunda, karayollarının mevcuttaki İnönü Üniversitesi kavşağında düzenleme yaparak yeni stadyuma alternatif bir yol oluşturacağı öğrenildi.

İHA